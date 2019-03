Babiš tvrdě zaútočil na Piráty. Zkuste se živit poctivě a potom nám to můžete ukázat

„Zkuste se nejdřív živit poctivě a vraťte se potom do politiky a potom nám to můžete ukázat. Vy o reálném životě nevíte vůbec nic,“ prohlásil ministerský předseda,“ uvedl Andrej Babiš ve Sněmovně.

Andrej Babiš svoji knihu označil za vizi rozvoje Česka do roku 2035.

„My postupně ten plán plníme,“ řekl Babiš.

Andrej Babiš také ostře vystoupil proti poslankyni STAN Věře Kovářové, která uvedla, že si premiér možná nechává platit stovky příznivých příspěvků ke svým každonedělním vyjádřením na facebookovém účtu.

„Vy jste tak zoufalá. Nejste nešťastná. To máte z vlastní hlavy, nebo vám to poradil někdo? Každý víkend dělám výkaz práce, to vy neděláte, jen tak plácáte,“ prohlásil Babiš.