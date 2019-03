„Navrhuji návštěvu lékaře.“ Kalousek uvedl, kdo ochrání ČR, a velmi tím překvapil čtenáře

Český politik Miroslav Kalousek (TOP 09) na svém účtu na Facebooku připomněl, že před osmdesáti lety vtrhly do naší země německá vojska. V této souvislosti uvedl, jak je to s ochranou Česka nyní. Kdo přispěchá naší zemi v případě potřeby na pomoc? Politik mnohé uživatele sociální sítě svým názorem překvapil.

„Před 80 lety vtrhla do Prahy německá vojska. Před 20 lety vstoupila ČR do NATO a získali jsme tak záruku, že už nikdy nezůstaneme sami proti silnějšímu agresorovi. S tou zárukou jsou však spojené i naše závazky vůči kolektivní obraně, kterým se nesmíme vyhýbat. Stojí to za to,“ napsal Kalousek.

Na jeho slova okamžitě reagovali sledující na jeho profilu. Jeden z nich měl ke Kalouskově výroku jisté výhrady, a tak napsal

„Jen by asi bylo dobré dodat, že i předtím jsme měli dohody, takže není důvod si myslet, že kvůli teď ještě o půlku menší zemi bude někdo něco řešit, až přijdou Ivani/Číňani...“

S tím, že Česko bude chránit v případě potřeby zrovna NATO, nesouhlasili i další jedinci. „Jedno slovo: Mnichov. Tím neříkám, že členství v NATO je špatně. Ale nesmíme si myslet, že za nás něco vyřeší,“ píše Zdeněk Voda.

K NATO se obšírně vyjádřil i další ze sledujících. Ten totiž tuto alianci nepovažuje za záruku bezpečí.

„Dovolte, abych napsal svůj pohled na NATO. Mír se především dělá obchodem, pokud někdo obchod chce ohrožovat, pak je to ten, kdo ohrožuje svět. Kdo tu dlouhodobě ohrožuje obchody? NATO není zárukou bezpečí, je to mýtus. Zamyslete se, pokud se někdo angažuje ve válkách, pak si tvoří nepřátele. Taková ČR před vstupem neměla potenciální nepřátele, ale vzhledem k tomu, že se zapojujeme do cizích válek, které jsou nám prezentované jako nutnost pro naši bezpečnost, tak si ty nepřítele tvoříme. A to nemluvím o tom, že naši spojenci podporují ty, proti kterým bojujeme. Ani článek 5 Severoatlantické smlouvy negarantuje fyzickou vojenskou pomoc v případě napadení. Jinak řečeno, každý stát si sám určí, jaký postup pomoci poskytne. Stačí si článek 5 Severoatlantické smlouvy přečíst a je jasné, jak to s tou garancí je. Dezinformace se zřejmě šiří na všech stranách,“ napsal k věci další uživatel.

I ostatní přitakávají a tvrdí, že kdo „zradí jednou, zradí i podruhé“. Někteří tedy odkazují na to, co se událo v minulosti.

„Tehdy jsme taky měli naše spojence. Všichni v alianci měli závazky a jak to dopadlo... Pomohli nám? Ne. Nechali nás Němcům. Tomu říkáte spojenci? Dále nechápu, jak je možné, že o roku 68 se mluví v médiích 2 měsíce po výročí, a o okupaci, která souvisí s mnichovskou zradou, se tolik nemluví,“ napsal Matyáš Barotek.

Objevily se i názory, že dnes žijeme pod jakýmsi diktátem EU a dozorem NATO. „Bože, slyšíš to? Žijeme pod diktátem EU a pod dozorem NATO, prosazovaných kolaboranty typu Miroslava, a ještě máme být šťastní?“ ptá se jeden z uživatelů.

Komentářů se pod příspěvkem Kalouska objevilo opravdu mnoho. A většina s ním nesouhlasila. Završil to jeden z uživatelů, který členovi TOP 09 doporučil návštěvu lékaře.

„Jestli tomu skutečně věříte, tak navrhuji návštěvu lékaře. Všem hezký den,“ napsal.