Klaus ml. odpálil nálož: Z ODS mě vyhodí nejspíš zítra. Nenávidí mě od prvního okamžiku

Následující víkend v ODS bude s největší pravděpodobností pro poslance Václava Klause mladšího posledním. Jak uvedl poslanec v rozhovoru s Pavlem Štruncem, vše nasvědčuje tomu, že ve straně, kterou zakládal jeho otec, nedobrovolně skončí. Skupina funkcionářů mě nenávidí od prvního okamžiku, co jsem do strany vstoupil, řekl.

Na začátku rozhovoru Václav Klaus mladší zhodnotil svou rostoucí podporu ze strany uživatelů sítě. Ve středu se totiž politik na Facebooku pochlubil screenshotem, který demonstruje, že jeho popularita v posledních dnech prudce stoupá.

„Snažím se prosazovat nějaké hodnoty. Jak říká v tom filmu Gladiátor: Přízeň davu je vrtkavá, bratře. Takže beru to trošku stoicky,“ uvedl.

Poslanec odmítl, že by tato celá situace kolem něho byla nějakou PR akcí nebo provokací, jak o tom píšou někteří komentátoři či politologové.

„Lidé si často říkají, že hraju šachy, nebo že mám všechno promyšlené dopředu a skončím třeba prezidentem. (…) Já si myslím, že jsem možná daleko hloupější, než si všichni (pozn. politologové) myslí. Jedinou věc, kterou dělám, možná z toho důvodu, že jsem se do politiky nešel živit, říkám, co si myslím,“ uvedl.

Klaus také vysvětlil, proč se nehodlá podrobit výzvě strany a poslanecký klub ODS opustit.

„Má to několik důvodů. Jeden z nich je ten, že jsem loajální člověk a kandidoval jsem za ODS. Druhý, že se mě někteří lidé zastávali, jsou mi blízcí, máme podobné názory. Za třetí se ODS u nás v kuchyni zakládala a já mam pocit, že konám v jejích původních hodnotách: suverénní stát, volný trh proti všem možným regulacím atd.,“ prohlásil.

Podle poslance kritika, že ODS je na rozdíl od něho už hodně proevropská strana, nesedí. „Nemyslím si, že všichni naši voliči jsou nadšení z EU a jejího působení na našem území,“ řekl.

Politik také promluvil, proč se podle jeho názoru poslanecký klub vyjádřil jasně za jeho vyloučení.

„Tam je skupina zasloužených funkcionářů, kteří už v minulosti dotáhli ODS z 30 % na 6 %. Ty mě nenávidí od prvního okamžiku, co jsem do strany vstoupil. Všemožně se snaží, abych nemohl kandidovat,“ řekl.

Poslanec je připraven na to, že ho s největší pravděpodobností ze strany vyloučí a je to otázkou nejbližší budoucnosti. „To tak nastavili, že už nemůžou couvnout. V sobotu totiž zasedne výkonná rada a asi to spíš nastane,“ dodal.

Klaus mladší se také pozastavil nad svojí budoucností, jestli ho ODS vyloučí. Jak uvedl, v takovém případě se stane nezařazeným poslancem, ale ze Sněmovny neodejde, protože cítí mandát svých voličů.

Mimo jiné poslanec okomentoval výrok svého otce, bývalého prezidenta Václava Klause staršího, který prohlásil, že ODS směřuje k politické bezvýznamnosti a měla by vzniknout nová pracovitá strana. Klausovi junioru tato reakce otce neudělala radost, protože podle něho to vypadá jako domlouvané, ale vznik nové strany nevylučuje.

Na závěr politik prohlásil, že jeho přirovnání ve Sněmovně bylo přepjaté a zbytečně provokativní, ale omluvit se nehodlá, protože nechce vyhovět těm, kteří ho označují za antisemitu.

Ve středu ODS vyzvala svého poslance Václava Klause mladšího, aby kvůli svému kontroverznímu výroku na plénu Sněmovny odešel z poslaneckého klubu. Ten totiž při hlasování o GDPR přirovnal pozici českých poslanců při přijímání norem EU k pozici židovských výborů, kteří jednají o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Předseda strany Petr Fiala se pak za jeho výrok jménem ODS omluvil.