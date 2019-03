Kde jsou elfové, aby bojovali proti fake news? Šichtařová ostře zkritizovala slova Macrona

Šichtařová na začátku svého článku Macrona chválí za to, že je po delší době prvním evropským politikem, který se snaží tvářit jako celoevropský. Dodala, že komunikuje se všemi obyvateli Evropy a že má jako jeden z mála nějakou vizi, která je odlišná od těch ostatních.

„Většina politiků má jedinou vizi – vydržet ve funkci do příštích voleb. Tím ovšem poklona Macronovi za jeho marketingové schopnosti končí,“ uzavřela pochvalu Macrona.

© AP Photo / Susan Walsh Klaus se opřel do Macrona: Opusťme EU nadutého polomonarchy, dokud je ještě čas

Podnikatelka souhlasí s tvrzením rakouského kancléře Sebastiana Kurze , který řekl, že mnohé návrhy Macrona ohledně reformování EU jsou utopické.

„No – asi tak nějak. A já přidávám: Když to tak vezmeme kolem a kolem, tenhle pán je navrch ještě celkem nebezpečný,“ dodala.

Co však vůbec vedlo francouzského prezidenta k tomu, aby sepsal toto vyjádření? Dle Šichtařové by to mohly být dvě věci – brexit a volby do Evropského parlamentu. Právě toho se totiž Macron podle ekonomky bojí. Strach mu přitom nahání to, aby volby do europarlamentu neskončily podobně jako hlasování o brexitu, ted protievropsky. Navíc hlásá, že je brexit slepou uličkou.

Podle Šichtařové tak Macron brexitem spíše straší, přitom by se z něj měl ponaučit.

„(...) (Macron, pozn. red.) jen vyhrožuje, jak bez Evropy nelze fungovat. Mystifikuje a demagogicky žvaní jako jeho oponenti. Krásným příkladem je jeho věta: „Jak bychom odolávali krizím finančního kapitalismu bez eura, které dává sílu celé Unii?“ To jako fakt?! Kdyby měl Macron pravdu, že nelze odolávat „krizím finančního kapitalismu bez eura“, muselo by to znamenat, že Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Švédsko a také celý východ EU zvládali krizi 2008-9 hůř než země s eurem. Opak je pravdou,“ uvádí příklad autorka článku a dodává: „Kde jsou elfové, aby bojovali proti fake news?“

© AP Photo / Alik Keplicz O nás bez nás? Babiš se pustil do Macrona kvůli migrantům

Co však prezident Francie pochopil správně, je skutečnost, že dnes Evropa spí a ztrácí pozici ve světě. A právě proto dle ní vyzývá ke změně. Macron by chtěl jednotnou Evropu pod praporem tří ambicí: svoboda, ochrana a pokrok, píše Šichtařová. Zní to hezky, ale má to jeden háček.

„Macronova představa svobody je na hony vzdálená mé představě. Navrhuje vytvořit Evropskou agenturu pro ochranu demokracie. A to je jako co? Já si nepředstavuji svobodu tak, že nad ní dohlíží agentura. Macron si ji představuje jako soubor zákazů. To je znásilnění svobody,“ kritizuje jeho úmysly.

Dále se autorka článku pozastavila také nad Macronovým pojetím ochrany. A ironicky poznamenala, že ochrana nespočívá v antikoncepci, jak by si někdo mohl myslet.

„Prý kdo se chce podílet na volném pohybu, musí plnit podmínku odpovědnosti a solidarity. Víc to sice nerozvíjí – ale neznamená to čistě náhodou obnovení myšlenky na kvóty na imigranty z Francie, Itálie a dalších koloniálních mocností na východ EU, kam imigranti dobrovolně nechtějí, a který dobrovolně nechce je…? Podezřelé slovo „solidarita“ tak skoro zní,“ myslí si.

Šichtařová se do prezidenta pustila také kvůli tomu, co označil za pokrok. Navíc se jí nelíbila jeho myšlenka o jednotné minimální evropské mzdě, kterou nepovažuje za logickou.

„Mzda je buď jednotná, nebo přizpůsobená situaci. Jedno vylučuje druhé. Je to oxymóron. Minimální mzda je odrazem průměrné mzdy, a ta se v EU výrazně liší,“ vysvětlila svůj názor.

© AP Photo / DPA/Peter Kneffel Německá šéfka CDU reagovala na Macronovy evropské plány a uvedla svou vlastní budoucí vizi

Dále se podnikatelka pustila do Macrona za jeho nápad o tom, že Evropa musí přejít na bezuhlíkové technologie. Také zmínila to, že chce, aby vznikla další instituce – Evropská banka pro klima. Jejím úkolem prý ale nebude kontrolovat, aby byla kvalita potravin na východě EU stejná jako na západě.

„Můžeme být i nadále popelnicí Evropy. Zato musíme mít klima jako ústřední téma pro všechny. Opakuji – pro všechny. Míněno nejen pro všechny země. Ale i pro ty nejnepředstavitelnější instituce. Macron výslovně zmiňuje i centrální banku, která se musí o klima zajímat. Ten pán zjevně netuší, k čemu je centrální banka. Nejspíš se domnívá, že centrální banka je tou institucí, která jeho drahý ekologický záměr zaplatí tiskem peněz,“ okomentovala jeho plány.

Lídr Francie podle ekonomky vlastně vůbec nepochopil své postavení ve světě. Dokazuje to tím, že chce uzavřít s Afrikou pakt budoucnosti, přičemž Šichtařová dodává, že Afrika je dnes kolonií Číny.

V závěru své stati neopomněla ani hnutí žlutých vest, které ve Francii několikrát vystoupilo s protesty. Vše tehdy odstartovaly vyšší ceny za pohonné hmoty.

„Tehdy Macron Francouze vybídl k přechodu na auta elektrická, když je pro ně víc zdaněný benzín drahý. Nepochopil, že když lidé nemají na dražší benzín, sotva mají na řádově ještě mnohem dražší elektrická auta. Nabídnout jako „řešení“ opuštění uhlíkových emisí je výsměch,“ upozornila závěrem na chybné chování prezidenta.