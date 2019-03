Policie ČR obvinila 12 cizinců z převaděčství běženců z Ukrajiny a Ruska do EU

Na portálu se uvádí, že daný gang převozníků měl čítat asi 35 lidí. Co se týče převozu, mělo se jednat asi o sto migrantů pocházejících z Bangladéše, Srí Lanky a Vietnamu. Ty měli být dopraveni z Ukrajiny do České republiky a poté do Německa. Policisté evidují více než 16 takových případů.

U zadržených osob policie našla a následně zajistila také milion korun v hotovosti, střelné zbraně a padělané doklady, píše portál.

Skupina dvanácti cizinců nyní Policie ČR stíhá za organizování a umožnění nelegálního překročení státní hranice, stejně jako za napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky a za padělání veřejných listin. Sedm obviněných bylo na základě rozhodnutí soudu ve středu posláni do vězení.

Složitá cesta a přesun do Evropy

Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej uvedl, že se migranti museli nejdříve letecky dopravit do Ruska či na Ukrajinu. Tam jim převaděči zajistili stravu a ubytování, a poté je přemístili blíže k vnější hranici Schengenu. Následně měli migranti putovat po svých do Polska, na Slovensko nebo do Maďarska. Další zastávkou byla Praha, kde si běženci odpočinuli, a nakonec zamířili do Německa.

Převaděči si za své služby účtovali přes 2500 dolarů (57 000 Kč). Podle policie však jeden migrant za cestu do západní Evropy celkem zaplatil až 22 000 dolarů (499 000 Kč).

Na daném případu spolupracovala Policie ČR i se slovenskými kolegy a s pohraničníky z Ukrajiny a Polska. V pondělí byly v těchto zemích uskutečněny tři razie a policie realizovala více než 20 domovních prohlídek.