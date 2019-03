F**k! Opravdu? Já fakt nechápu? Politická závěť Šlechtové pobouřila sociální sítě

„Fuck! Opravdu? Já fakt nechápu?

Buď jsem naprosto blbá anebo všichni okolo mě jen lžou.

Asi jsem věnovala 4 roky svého ministerského života něčemu, čemu jsem věřila a byla to jen přetvářka.

V tomto neumím prostě fungovat.

A nebudu.

Politika je svinstvo. Hnus. Jsem ráda a nic NIC bych neudělala jinak.

Děvkou/ovcí nikoho v politice fakt nebudu.

Jsem pyšná na vše, co jsem kdy učinila a těším se, až se vše jednou provalí.

Hodně štěstí té čistotě v mé zemi,” napsala Šlechtová.

Je vidět, že toto emotivní prohlášeni nějak souvisí s politickou činností poslankyně. Žádné konkrétnější informace však Šlechtová neuvádí. Zatím se dá jen spekulovat, co vlastně přimělo bývalou ministryni obrany k takovému kroku.

Část prohlášení Šlechtová uvedla v angličtině.

„Guys, I was naive to work for “the” and “my” (really) state. All of you were right, I should have left much earlier. But I did believed. And I did not understand it. I had no idea people could be so cruel. So fuck them and it all. The SYSTEM always wins.

I will be no bitch to anyone.

Very proud of what I have done for my state, will never regret.

Cheers to everyone. Live your life and forget the rest. It is not worth it, I am proof of that,” píše.

Příspěvek poslankyně pobavil sociální sítě a vyvolal bouřlivou reakci.

„Paní Karlo až se zase příště ožerete.... tak raději nic nepište…“ píše Renda Acab.

„Už jsem se lekl, že je něco Rambohafíkovi - ty silná slova a věnec s trikolorou, už jsem myslel na nejhorší,“ vtipkuje Honza Nový.

„Dobrý den paní Karlo, mohu poprosit o číslo na Vašeho dealera drog? Již delší dobu sháním fakt kvalitní matroš, který by mne opravdu uspokojil, v mé touze být úplně mimo,” komentuje Honza OtherVision.

„Takový to, když se vrátíš ráno v sedm z pařby se svými anglickými přáteli,” píše Miro Semecky.

„University of Czenglish approves this. I did belived. Wow,” poukazuje na nedostatek znalosti angličtiny Honza Beránek.

„Stres. A chce to ven. To se může stát každému. Berte to s nadhledem,” uklidňuje komentujících Stanislav Mihulka‏

*komentáře uživatelů redakce ponechala v původní podobě