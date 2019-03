Média: Fialovi došla trpělivost. Prý skoncuje s Klausem ml.

Portál Fórum24 zveřejnil článek, v němž píše, že straně ODS již došla trpělivost s jejím členem Václavem Klausem mladším. A pravděpodobně s ním dnes úplně skoncují. Někteří hlásají, že by měl politik již začít dumat nad tím, jak se bude jmenovat jeho nová strana, jelikož ve vzduchu visí možnost, že bude z ODS vyloučen.

Podle portálu by měl být iniciátorem takového kroku předseda občanských demokratů Petr Fiala. Tuto informaci potvrdil médiím dobře informovaný zdroj z řad této politické strany. O tom, jak to s Klausem juniorem a jeho členstvím v ODS dopadne, by se dnes odpoledne měla zabývat výkonná rada strany.

„V tuto chvíli nelze říci na sto procent, jak jednání dopadne. Situace je ale taková, že pohár přetekl. Kolega Klaus už dostal několik upozornění. Jeho reakce byla vždy arogantní ve smyslu, že on se měnit prostě nebude. Už máme dost okopávání kotníků. Spousta členů cítí, že Klaus ODS poškozuje. Vedení prostě musí jednat,“ prozradil nejmenovaný zdroj.

Tento zdroj také uvedl, že vedení Občanské demokratické strany bude posuzovat i možnost vyloučení politika ze strany.

„Důvody jsou jasné. Několikrát jednal v rozporu s usnesením, podporoval protikandidáta ODS v senátních volbách, a tak dále,“ cituje portál slova člene vedení ODS.

Ke kauze se vyjádřil i prezident ČR Miloš Zeman. Ten se domnívá, že se ODS až dosud pod vedením Petra Fialy chovala racionálně a neztotožňovala se s hysterií, kterou vyjadřovala po celou dobu své pětiprocentní parlamentní praxe TOP 09. Podle prezidenta by tak případné vyloučení politika mohlo tuto stranu oslabit.

Kauza vypukla v souvislosti s chováním Klause mladšího. To v posledních dnech vygradovalo, když se zúčastnil akce Českého svazu bojovníků za svobodu, na níž přirovnal francouzského prezidenta Emmanuela Macrona k Adolfovi Hitlerovi. Za tento ostrý výrok ho odsoudil i místopředseda ODS Martin Kupka.