Američané opět ukázali svou nehoráznou drzost! Zpráva o lidských právech vytočila Okamuru

„Američané opět prokázali svou nehoráznou drzost a aroganci! Zaprvé není jejich tvrzení pravda a za druhé jim do toho vůbec nic není, protože právě Američané mají při pohledu na současné světové válečné konflikty největší máslo na hlavě!“ vzteká se politik v úvodu svého příspěvku.

Ve svém prohlášení na sociální síti Okamura nezapomněl připomenout, že hnutí SPD odmítá jakoukoliv diskriminaci, a to i tu pozitivní. Poukazuje přitom na to, že by všichni občané Česka něli mít stejná práva a také stejné povinnosti.

„Naprosto není pravda, že by Česká republika diskriminovala Romy. Naopak mnohdy je kvůli pozitivní diskriminaci Romů diskriminováno většinové obyvatelstvo. Vážím si každého slušného Roma a mám mezi nimi také přátele. A jsem ten první, kdo si přeje, aby se Romové co nejdříve integrovali do majoritní společnosti a soužití v naší republice bylo bez problémů,“ tvrdí politik.

Předseda SPD autorům výroční zprávy doporučil, aby se příště podívali na danou problematikou hlouběji, než o ní budou psát. Podle jeho názoru by měli třeba posoudit, kolik procent Romů v porovnání s majoritní společností pracuje a kolik jich pobírá sociální dávky. Tím by se dosáhlo toho, že bude daná zpráva relevantní a vyvážená.

„Je důležité se také podívat, kolik procent Romů v poměru k celkovému počtu obyvatel ČR mělo a má problémy se zákonem. Určité pnutí v naší společnosti totiž vzniká tím, že mnozí čeští občané mají pocit, že některé Romy, kteří nepracují a pracovat nechtějí, dotují ze svých daní. A tento problém je nutné vyřešit, abychom se posunuli ke spokojenému soužití,“ podělil se o svůj názor Okamura.

V souvislosti s řešením tohoto problému však podotkl, že vláda hnutí ANO a ČSSD toto řešení odmítá. Zaujala tak dle něj stejný postoj jako předešlé vlády, kde byly strany KDU-ČSL, ODS a TOP 09.

Zmínil také to, co v dané otázce navrhuje SPD. Jeho hnutí údajně požaduje podmínění vyplácení sociálních dávek doložením pracovní minulosti (s výjimkou zdravotně postižených), stejně jako čistým trestním rejstříkem. Zároveň by děti nesměli mít neomluvené hodiny ve škole, píše Okamura.

„A ať si Američani zametou před vlastním prahem! Ať přestanou napadat suverénní státy a přestanou pomáhat islámským teroristům v Sýrii! Ať přestanou vraždit civilisty! Nemají vůbec žádné právo na to, aby někoho poučovali o lidských právech, když sami mají na rukou hektolitry a hektolitry krve!“ napsal v závěru předseda hnutí.