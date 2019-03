Náměstek ministra obrany po návštěvě USA: Berou nás vážně, připravujeme se na válku dneška

Hned v samotném úvodu rozhovoru Landovský přiznal, že cesta byla velmi úspěšná. Podle jeho slov se jednalo o historickou návštěvu, přičemž se na této schůzce jednalo zejména o obraně. Český premiér Andrej Babiš měl na setkání zmínit, že poslední dvě vlády zlomily trend snižování obranných výdajů. V souvislosti s tím prý potvrdil závazek, který předpokládá dosažení 2 % HDP na obranu, a to do roku 2024.

„Druhé téma byly vyzbrojovací projekty mezi našimi zeměmi a pan premiér zmínil, že musíme nakupovat s ohledem na naše strategické partnery. Je pravda, že se Spojenými státy jsme delší dobu žádný velký projekt neměli. Teď jsou na stole vrtulníky (nákup 12 vrtulníků až za 12,5 miliardy Kč, pozn. red.). A lze říci, že nyní vyjednáváme se Spojenými státy exkluzivně o pořízení nových vrtulníků,“ dodal.

Náměstek ministra obrany dále uvedl, že nás USA berou vážně a že mají zájem o to, aby měly v Evropě více partnerů, než je tomu doposud.

„Česká republika byla pro ně tak zajímavá, že ke stolu přišel nejen viceprezident Pence, ale i ministr energetiky nebo národní poradce pro bezpečnost Bolton. To ukazuje, že zájem dozvědět se, kde Česko stojí a kam směřuje, neměl jen prezident Trump, ale celá americká administrativa. Z toho mi plyne, že Česká republika je dobrým partnerem USA,“ domnívá se Landovský.

Bez komentáře v rozhovoru nezůstalo ani pošťouchnutí prezidenta Miloše Zemana na adresu armády. Zeman totiž na úterní konferenci k 20. výročí vstupu Česka do NATO prohlásil, že se čeští generálové připravují na minulou válku, protože místo dronů chtějí nakupovat tanky. Landovský však uvedl, že to není válka minulosti, na kterou se ČR připravuje...

„Připravujeme se na válku dneška, ale zítřejší konflikty budou určitě jiné. My nevidíme, jak bude vypadat budoucí konflikt, jakou bude mít intenzitu, ale vidíme signály a trendy,“ vyjádřil svůj pohled na věc.

Ze Zemanova projevu si tak vzal to, že bychom měli být inovativní, s čímž on sám souhlasí. Podle jeho názoru musí být armáda připravena reagovat i na ten nejstrašnější scénář otevřeného konfliktu.

„To je hlavní úloha, i když víme, že tento scénář není nejpravděpodobnější,“ přiznal. „Také víme, že sama česká armáda by území republiky už vzhledem ke svému počtu a délce hranic nemohla efektivně ubránit. Soustředíme se na to, abychom této hrozbě čelili společně se spojenci a aby náš příspěvek ideálně zapadl do kolektivní obrany a aby naši vojáci byli logisticky zabezpečeni tak, aby v případě společného nasazení s tím neměly ostatní země žádnou práci navíc,“ doplnil.

V neposlední řadě se téma stočilo i na novou koncepci armády, kterou by měla v nejbližší době vláda projednat. Landovský prozradil, jaké změny se chystají:

„Armáda by se měla zvětšit zhruba o pět tisíc vojáků, poměrně by se měla zvětšit i Vojenská policie a Hradní stráž. Celkem by mělo být okolo 30 tisíc vojáků. Změní se i struktura, jak jsem vám popisoval. Materiál počítá i s dalšími nákupy, měli bychom pořídit další dva letouny Casa a v dlouhodobém výhledu řešíme i náhradu letounů Gripen, protože je potřeba přemýšlet o tom, že v roce 2028 vyprší leasing na gripeny, a začít řešit to musíme s předstihem pěti let.“

Vzniknout by dle jeho slov mělo také velitelství teritoria, jež bude schopné mobilizovat i nearmádní zdroje. „Vznikne tu ještě kybernetické velitelství na generálním štábu, které se bude starat o zabezpečení vlastních sil před kybernetickými útoky nepřítele,“ dodal závěrem.