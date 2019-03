Analytik Štefec o dvaceti letech v NATO: ČR je věrným poddaným USA, generál Pavel je šašek

Štefec, který v době vstupu do NATO působil jako národní ředitel pro vyzbrojování, předpokládal, že Česká republika získá možnost zapojit se do společných technologických a výzkumných programů.

„Všichni jsme čekali, že se vytvoří společná báze výrobní, vojenská, odborná, a samozřejmě nikdo z nás ale nečekal, že to vezme takový konec,“ říká analytik. „To znamená, že se zlikvidují armády. Vlastně většina zemí Varšavské smlouvy, které vstoupily do NATO, nemá armádu, spousta z nich o ni přišla a přišla o vojenské schopnosti,“ dodává.

© Sputnik / Vladimír Franta Primátor Hřib děkoval NATO v metru, na Klárově řekli NE NATO! Jak Hannig odpověděl Hřibovi

Podle něj bojeschopnou armádu v NATO dnes kromě Spojených států mají pouze Turecko, Řecko, Velká Británie a s výhradami také Francie.

Česko je dnes dle jeho názoru považováno za věrného spojence USA a „potenciálně významného startéra odbytiště amerických zbraní“. Babišova návštěva Bílého domu a centrály CIA to podle něj jen potvrdila.

„Jde o takový signál, který jednak ukazuje na to, že Česká republika je věrným poddaným, a jednak na to, že když budeme hodní, tak oni na nás budou také hodní a budou nám prodávat své zbraně, my je budeme moci kupovat a všichni budou spokojení,“ komentuje návštěvu českého premiéra.

V této souvislosti varuje před nákupem amerických vrtulníků, které považuje za „danajský dar“. Musí se k nim totiž přikoupit veškerá elektronika a výstroj, aby mohly plnit mise. Dále prý bude Česko závislé na dodávkách náhradních dílů.

„Je nutné udělat kompletní logistiku, protože tyto vrtulníky nejsou zavedené nikde než v armádě Spojených států, takže každý sebemenší šroubek se bude muset ze Spojených států dovézt a bude stát desítky dolarů místo, aby se kupoval blíž za desítky centů,“ komentuje vojenský analytik možný nákup amerických vrtulníků.

© Sputnik / Alexei Danichev Estonská rozvědka: Válka Ruska a NATO může začít kvůli revoluci v Bělorusku

O pokroku ve vyjednáváních o nákupu 12 amerických vrtulníků až za 12,5 miliardy korun informoval náměstek ministra obrany Jakub Landovský (ČSSD), který byl členem delegace ve Washingtonu.

Štefec zdůraznil, že není proti členství v NATO, ale domnívá se, že by Česká republika měla v první řadě hájit vlastní zájmy a bezpečnost. Místo toho se však neustále mluví o spojeneckých závazcích, které činí České republice pouze problémy. Přitom nemá ani jistotu, že by Česku v případě napadení někdo pomohl.

„Zásadní věc je v tom, že lidé, kteří propagují Severoatlantickou alianci, mluví o závazcích vůči spojencům, vytváření misí, o tom, jak bojujeme a umíráme statečně v Afghánistánu, vůbec nečetli Severoatlantickou smlouvu,“ poznamenal. „Ta je závazná pouze v jednom jediném článku – číslo jedna, který primárně zavazuje všechny členy smlouvy řešit veškeré problémy zahraničního charakteru mírovou cestou v souladu s chartou OSN. Jde o jediné místo, kde je napsáno, že se státy k něčemu zavazují,“ podotkl analytik.

© Sputnik / Sergey Guneev „Gorbačovovy sny nám nenahradí NATO.“ Jak Západ porušil své sliby

„Naopak my jsme vtahováni do problémů jiných zemí a do těch problémů, které jsou de facto řešeny v rozporu se smlouvou. To znamená – ať jde o mise v Afghánistánu či jinde, cokoliv je mimo požehnání Rady bezpečnosti a pod hlavičkou OSN, je vlastně v rozporu s onou smlouvou, protože řešíme něco, co je v rozporu s článkem jedna,“ zdůraznil.

Nakonec se pozastavil i nad iniciativou TOP 09, která chce generála Petra Pavla navrhnout na udělení nejvyššího státního vyznamenání Bílého lva. Ten však již od USA obdržel nejvyšší vyznamenání pro cizince „v podstatě za to, že byl v rámci NATO nejvyšším ceremoniářem“. Připomněl, že v armádě se dvě vyznamenání za totéž neudělují.

„Navíc jeho glorifikace Spojených států a NATO v rámci České republiky vyznívá někdy až směšně. Jak lidé vnímají NATO dnes, se projevuje i tím, že Petr Pavel je glorifikován částí médií, ale v reálu ho lidé vnímají spíše jako šaška než jako reálného člověka, který opravdu něco pro Českou republiku udělal,“ uzavřel věc Štefec.