Policie ČR bude po útoku na mešity na Novém Zélandu stíhat autory nenávistných komentářů

Policie prověří, zda se na internetu někdo nedopouští schvalování teroristického útoku. Kromě Hamáčka o tom informoval i policejní prezident Jan Švejdar. Ten na svém Twitteru zdůraznil, že policie nebude tolerovat žádné projevy souhlasu s terorismem, extremismem nebo podněcování k nenávisti.

„Máme celou řadu nástrojů, jak pachatele tohoto druhu trestné činnosti odhalovat. Zmíněným aktivitám věnujeme zvýšenou pozornost a každý zjištěný skutek bude důsledně prošetřen,“ varoval policejní prezident.

Dříve předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek vyzval Hamáčka, aby dal policii podnět k prošetření závažných trestných činů, ke kterým může docházet na sociálních sítích schvalováním teroristického útoku na Novém Zélandu. „Zastavme tu stoku dřív, než se v ní utopíme,“ napsal opoziční politik.

Žádám zdvořile ministra vnitra @jhamacek, aby dal podnět @PolicieCZ k šetření závažných trestných činů, ke kterým dochází na sociálních sítích schvalováním teroristického útoku na Novém Zélandě. Zastavme tu stoku dřív, než se v ní utopíme. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) March 16, 2019

Není to však poprvé, co policie řeší nenávistné komentáře na internetu. Dříve došlo k obvinění tří osob, které na podzim roku 2017 na sociálních sítích komentovaly fotografii žáků první třídy z teplické základní školy. Do ní chodily převážně romské, vietnamské a arabské děti. Diskutující navrhovali poslat prvňáčky do plynu nebo do třídy hodit granát.