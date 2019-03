Meteorologové varují: Na Šumavě hrozí povodně. Řeky by se mohly vylévat z břehů

Portál Aktuálně.cz informoval o tom, že byla na Šumavě vyhlášena povodňová pohotovost. Meteorologové tak varovali před tím, že by se mohla na některých místech v ČR vylévat voda z břehů řek do okolní krajiny.

Dle informací platí od dnešního dne až do pondělního odpoledne vysoký stupeň nebezpečí povodňové pohotovosti v okresu Prachatic v Jihočeském kraji a Sušic v Plzeňském kraji. Výstraha se v menší míře týká také oblastí jako je Český Krumlov, Kaplice a Vimperk v jižních Čechách, Klatovy, Plzeň a Přeštice v Plzeňském kraji či Žďársko na Vysočině.

© REUTERS / Wolfgang Rattay Česko je otřeseno bouřkou. Jak zareagovali Češi?

Hladiny řek stoupaly kvůli vydatným srážkám a tajícímu sněhu zejména na Šumavě

„Nejvíce stoupla hladina Vydry v Modravě, Křemelné ve Stodůlkách a následně Otavy v Rejštejně a v Sušici, kde byl překročen druhý stupeň povodňové aktivity. První povodňový stupeň byl překročen také na Svatavě, Blanici, Studené a Teplé Vltavě, Svratce a horní Sázavě,“ tvrdí meteorologové.

Druhý povodňový stupeň tak nyní neplatí jen pro Otavu v Rejštejně a Sušici, ale také pro Vltavu v Českém Krumlově.

Meteorologové předpovídají, že by měly dešťové srážky během dnešního odpoledne a večera od jihozápadu postupně slábnout.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) tvrdí, že přítoky do vodní nádrže Lipno by měly kulminovat dnes odpoledne až v noci, a to při překročení druhého povodňového stupně. Naopak Horní Sázava by měla pomalu klesat.

„Ostatní srážkami zasažené toky budou kolísat, zvýšené průtoky se budou postupně promítat do dolních částí toků,“ dodali závěrem meteorologové.

ČHMÚ navíc varuje, že by se měl o víkendu do Česka vrátit silný vítr. Kromě Zlínského a Jihomoravského kraje by měl zasáhnout celé území republiky.