Klause ml. vyloučili z ODS

Důvodem pro vyloučení byla řada kontroverzních výroků syna bývalého prezidenta. Poslední kapkou bylo Klausovo přirovnání počínání Sněmovny ve vztahu k evropské legislativě k židovskému výboru. Proti rozhodnutí se Klaus může odvolat k rozhodčí komisi strany.

Poslanecký klub vydal prohlášení, v němž tvrdí, že „Václav Klaus ml. svým jednáním dlouhodobě poškozuje ODS“.

„Mně to připomíná něco jako židovský výbor, jo, když nám řekli, že máme vypravit transport, a my jenom tak jako rozhodujeme, že ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem, ale jinak prostě děláme to, co nám řeknou,“ řekl tehdy Klaus mladší u řečnického pultu ve Sněmovně.

V reakci na své vyloučení Klaus mladší na svůj Facebook napsal, že kdyby byl stál v čele strany, tak by současného předsedu ODS Petra Fialu nevylučoval a nebál by se, že ho zastíní nebo že má jiné názory. Zároveň dodal, že se již k ODS nebude nadále vyjadřovat.

Slíbil ale, že bude nadále nabízet vize, pozitivní program a bude nadále hájit suverenitu České republiky, i „kdybych byl z 10 milionů poslední“.

Jednání výkonné rady ale nebylo svoláno pouze kvůli jednání o Klausovi ml. ODS ho měla podle svých členů naplánováno již několik týdnů dopředu.

Svého syna se zastal Václav Klaus starší, který uvažuje o vzniku nové strany. Podle něj současná ODS míří k bezvýznamnosti.

„Tito lidé nemají s původní ODS nic společného. S jejími ideály se rozešli už dávno nebo je nikdy nesdíleli. Charakterizuje je nadbíhání politické korektnosti a pravdě a lásce,“ napsal Václav Klaus v prohlášení. „Dříve či později musí vzniknout nová, skutečná pravicová strana. Dlouho jsme mnozí sázeli na ODS. Teď už snad každý ví, že to není možné,“ dodal.