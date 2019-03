Okamura prozradil co nejhoršího hrozí ČR v případě vítezství Čaputové na Slovensku

„První kolo slovenských prezidentských voleb vyhrála zdánlivě neznámá právnička a aktivistka, která představuje vše, co by měla tradiční slovenská společnost odmítnout a vše, co se naopak snaží bruselská lobby zlikvidovat. Zuzana Čaputová otevřeně podporuje likvidaci tradiční rodiny a tradičních evropských křesťanských hodnot a podporuje likvidaci suverenity národních evropských států,“ varuje šéf SPD.

Podle Okamury je úspěch Čaputové „vítězstvím dlouholeté kampaně, která vyvrcholila zneužitím kriminální vraždy novináře k pokusu o protivládní převrat, který měl změnit výsledky demokratických voleb“. V případě vítězství uchazečka o úřad prezidenta bude pokračovat v politice současné hlavy státu Andreje Kisky.

„Čaputová je ideovým nástupcem současného prezidenta Kisky s tím, že je radikálnější a říká nahlas to, co si Kiska jen myslel,“ tvrdí Okamura.

Vyjádřil však naději, že se Čaputové nepodaří změnit politiku slovenské vlády. V opačném případě hrozí, že dojde k porušení jednoty Visegrádské skupiny a „jejího kritického přístupu k migrantům a k politice Bruselu“. To bude podle něj ten nejhorší možný scénář.

Dříve vítězství Čaputové okomentovali i další čeští politici. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 například vyjádřil radost, že ve druhém kole jsou dvě jasně proevropské osobnosti. Dodal, že tuto skutečnost Slovákům závidí. Europoslanec Jaromír Štětina napsal, že „Slovensko má šanci“.