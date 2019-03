Janda bije na poplach: Poslanci Klaus ml. a Volný jedou do ruské zpravodajské základny

Václav Klaus mladší odjíždí zítra s Lubomírem Volným na výlet do Srbska, což je de-facto ruská zpravodajská základna pro většinu Balkánu.



Předtím jeli do Ruska, v oblasti školství jedné z nejzaostalejších zemí.



Určitě se tam sněmovní školský výbor má co učit, panebože.