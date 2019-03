Moravec se pustil do Klausových: Junior škodí, kde může, a papá mu spěchá na pomoc

Nedělní Otázky Václava Moravce se v první řadě věnovaly vyloučení Václava Klause ml. z ODS, ale došlo i na odchod poslance Lubomíra Volného z SPD nebo kauzu Jaroslava Faltýnka a jeho jednání o mýtu. Hosty pořadu byli Jan Chvojka z ČSSD, Zbyněk Stanjura z ODS a Radim Fiala z SPD.

Ve svém úvodním komentáři se však Moravec vyjádřil nebývale ostře vůči rodině Klausových.

„U Klausů v kuchyni vznikají nápady této politické rodiny. Rodiny, která když ztrácí vliv, nálepkuje ostatní. Ocitne-li se v politických potížích otec, např. kvůli financování vlastní politické strany, jsou povoláni do boje manželka a syn. Je-li třeba zaměstnat syny, vypomůže tatínek s bývalým ředitelem polostátního gigantu ČEZ. Chtějí-li vyhodit syna z politické strany, protože když není po jeho, škodí, kde může, přispěchá na pomoc papá. Kuchyňská logika velí, účel světí prostředky. A všechno je dovoleno,“ prohlásil Moravec.

Dále se zeptal Stanjury, zda nemá obavy, že by s Klausem ml. odešli další členové ODS. Ten je přesvědčen, že k tomu nedojde.

„Znám ty poslance, vím, jakou jsme vedli debatu, vím, co vedlo Výkonnou radu k tomu jejímu včerejšímu rozhodnutí. My jsme se prostě názorově rozešli, to se tak stává, že se někdy politici rozejdou. Ten jeho názor, který šíří, je legitimní, ale nemůže ho šířit v rámci ODS, protože ODS je strana, která přivedla ČR do NATO i do EU. Já připomenu, že přihlášku do Evropské unie podepsal Václav Klaus starší,“ podotkl Stanjura.

Podle něj Klaus dostal již žlutou kartu, když zpochybnil účast České republiky na zahraničních misích. „Každý, kdo se zajímá o fotbal, ví, co to znamená,“ řekl Stanjura.

Podle Stanjury kvůli svému výroku o směrnicích EU a Židech již nemůže být předsedou sněmovního školského výboru a podivil se, proč se tohoto výroku vůbec dopustil.

„Protože možná nenávidí Židy, to se nabízí jako logická odpověď,“ nadhodil Moravec.

Stanjura se však vyloučeného poslance v této otázce zastal. Podle něj Klaus ml. není antisemita. Měl by se ale za výrok omluvit, což prozatím neučinil.

Řeč pak došla i na Lubomíra Volného, který opustil SPD. Podle Fialy za to mohou velké mocenské ambice bývalého kolegy. Po svém odchodu Volný začal tvrdit, že SPD je plná radikálů, „nácků“ a kmotrů.

„Tady ty komentáře jsou ubohé a já na to prostě ani nebudu reagovat. Tady šlo o osobní ambice (Lubomíra Volného, pozn. red.),“ poznamenal Fiala.

Fiala dále odmítl spolupráci SPD s Klausem, neboť ten odmítá přímou demokracii a požadavek na odvolatelnost politiků, což je pro SPD klíčové.

Moravce pak zajímalo, zda ČSSD neopustí další kontroverzní poslanec, a to Jaroslav Foldyna. Chvojka je přesvědčen, že nikoliv. Foldyna je podle něj totiž „demokrat srdcař“.

V sobotu 16. března výkonná rada ODS jednomyslným hlasováním vyloučila poslance Václava Klause mladšího ze strany.

„Václava Klause ml. jsem přivedl k ODS já, i přes výhrady některých mých kolegů. To, že poté nebyl loajální ke mně, bych bez problému přešel. Že však není loajální k ODS, k jejímu programu, hodnotám a principům, však nadále přecházet nelze,“ vysvětlil rozhodnutí výboru šéf ODS Petr Fiala na svém Twitteru.