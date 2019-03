Lubomír Volný vstoupil do nového politického hnutí a jde do eurovoleb

Bývalý člen hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) vstoupil do nového politického hnutí Jednotní Alternativa pro Patrioty. Přidali se do něj Václav Kubín, Zdeněk Nevlud a Martin Bojko. Hnutí bylo zaregistrováno v pátek a plánuje se účastnit voleb do Evropského parlamentu. Volný to v neděli oznámil na svém Facebooku.