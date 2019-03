S Babišem se nesmíte stýkat, s ním taky ... Klaus-ml. se opřel do nové politické módy v ČR

V rozhovoru uvedl, že nesouhlasí s dnešní politikou, ve které se někteří politici nesmí bavit s jinými, kteří například sdílí jiný názor.

„Nechci dělat to, co se teď v České republice stalo módou. Tedy že je řada lidí pokládána takzvaně za špinavé a nesmíte se s nimi stýkat. S Babišem už se pomalu nesmíte stýkat, že je ušpiněnej, s tímhle se nesmíte stýkat, s tamtím. Já toto neuznávám. Byla to akce, která byla nějakým způsobem zaštítěna Armádou České republiky, byla to vzpomínka na okupaci z 15. března 1939. A já nejsem kádrovák, abych dopředu zkoumal, kdo přesně tam bude, kdo ne a jestli, když se tam objeví nějaký pán, s jehož názory také nesouhlasím, tak abych šel pryč,” uvedl.

Důvodem vyloučení byly jeho kontroverzní výroky, poslední kapkou údajně bylo, že při projednávání zákona o zpracování osobních údajů z direktivy Evropské unie přirovnal počínání poslanců k jednání Židů o tom, kdo půjde do transportu. Navíc plány francouzského prezidenta Emanuela Macrona přirovnal ke knize Mein Kampf. Sám Václav Klaus-ml. Podle něj však situace není až tak kontroverzní, jak vypadá a pouze se vyjádřil proti některým názorům.

„Při projevu k 15. březnu 1939, tam si myslím, že k nějakému velkému srovnávání nedošlo. Jen jsem říkal, že další zlo, které přijde, nebude mávat ani pěticípou hvězdou se srpem a kladivem, ani nacistickými symboly, ale bude jiné. A vymezil jsem se tam proti názorům, které má pan Macron. Takže asi tak,” dodal.

Uvedl také, že tématu třetí říše se prostě v určitých věcech vyhnout nedá.

„Když mluvíte o 15. březnu 1939, tak mluvíte o okupaci Československa a tehdy třetí říše byla. Čili to je trochu něco jiného. V té Sněmovně to tak nebylo, také jsem řekl, že to vyjádření bylo asi přepjaté. Ale když mluvím o 15. březnu, tak jestli si mě k takovému výročí ještě někam pozvou, určitě tam budu mluvit také o třetí říši. Tomu se nelze vyhnout,“ uvedl.

Nakonec se vyjádřil ke své rodině a nevyloučil, že by se svým otcem, se kterým má podobné politické názory, mohli založit politickou stranu.

„U Klausů v kuchyni ještě nic neproběhlo, rodiče jsem zatím neviděl. Politické názory máme s otcem samozřejmě velmi podobné, takže asi logicky budeme hájit podobné hodnoty. Ale to ještě neznamená, že bychom spolu teď zakládali politickou stranu. O takových úvahách je předčasné mluvit. Nicméně mě volil naposledy a předpokládám, že mě bude podporovat nadále,” dodal na závěr.