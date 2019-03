Šlechtovou rozčílilo vystoupení Albrightové. Ale z jiného důvodu, než si myslíte

V rozhovoru pro Seznam Správy, který citují Parlamentní listy, uvedla, že měla hned několik důvodů, proč se takto rozčílila. Zaprvé byla na pohřbu, kde musela pomáhat blízké osobě. Rozčílilo ji také, že při vystoupení Madeleine Albrightové na Pražském hradě u příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do NATO byl téměř poloprázdný sál. Dále šlo o dnešní vládu Andreje Babiše (ANO), která vyzývá k šetření, i když se ještě nedávno tvrdilo, že peněz je dost a ministři mohou rozdávat. A dorazil ji průběh jednání ve Sněmovně o mýtu.

Podle ní politici „nejsou stroje“ a mají právo se někdy také naštvat. „Já se domnívám, že politika by pořád mohla být čistá, a ne jen takový špinavý byznys, jakým v podstatě je,“ uvedla.

I když však politiku kritizuje, neplánuje z ní odejít.

„Kritizovala jsem politiku a mnohé politiky, ale ne všechny. Myslím si, že politik musí být mravný a že tam ta etika musí být,“ řekla jasně. Z politiky se však odejít nechystá. Až do konce volebního období hodlá hájit zájmy občanů České republiky.

Vláda podle ní prodává jen své pozitivní úspěchy, ale chtěla by vědět, co se stalo s problematickými věcmi, které se řešily už za dob expremiéra Bohuslava Sobotky. Podle ní by měl kabinet řešit všechno důležité, a to systémově. „Velice ráda dám seniorovi úplně všechno a budu pro to hlasovat, ale kde se na to vezme za těch deset let?“ zeptala se.

Poté se znovu vrátila k tomu, proč se před pár dny tak rozčílila. „Já nesnáším lži. Já prostě opravdu nesnáším lži. Nemám to ráda. Nemám ráda, i když se fabuluje. Pokud někdo něco chce říct, tak ať to řekne. Pokud někdo má problém něco říct, tak evidentně za tím prostě něco je. Víte, když se vám to nakumuluje od těch různých věcí, od mé soukromé události, přes konjunkturu, recesi a slibujeme a šetříme podobně, teď Kapsch a to mýto,“ neudržela se.