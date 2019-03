Ministerstvo vnitra zpochybnilo záměr SPD. Okamura do eurovoleb nepůjde

Média přišly se zprávou o tom, že předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura nebude kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu, které budou probíhat 24. a 25. května.

Podle zveřejněných informací politik původně chtěl být na posledním místě listiny a v případě zvolení přenechat mandát jinému kandidátovi.

Pokud by se Okamura do Evropského parlamentu dostal, automaticky by mu zanikl mandát ve Sněmovně.

Média poznamenávají, že funkce europoslance je podle zákona s funkcí poslance českého parlamentu neslučitelná.

Zrovna v tomto bodě Okamurovi stál v cestě rezort ministerstva vnitra.

Mluvčí SPD Barbora Zeťová uvedla, že Okamura obdržel písemné stanovisko ministerstva vnitra, které zpochybňuje možnost v případě zvolení odstoupit od mandátu a mandát přenechat dalšímu zvolenému v pořadí. Strana však nemůže připustit riziko neobsazeného mandátu.

„Vzhledem k tomu, že výklad odkazuje na případné soudní rozhodnutí v této věci a po dobu jednání soudu na možnost neobsazení mandátu, přijalo předsednictvo hnutí rozhodnutí nahradit předsedu hnutí Tomia Okamuru na posledním místě kandidátní listiny jiným kandidátem,“ je uvedeno v usnesení SPD.

Navíc média uvádí , že v čele Okamurova hnutí do voleb je Ivan David, bývalý ministr zdravotnictví ve vládě Miloše Zemana.

V čele vládního hnutí ANO je současná europoslankyně Dita Charanzová a dvojkou je její kolegyně Martina Dlabajová. ODS v eurovolbách bude mimo jiné zastupovat Jan Zahradil, Evžen Tošenovský a poslankyně Veronika Vrecionová. Předním zástupcem ČSSD v eurovolbách bude Pavel Poc a za KSČM Kateřina Konečná.

Je zajímavé, že TOP 09 a STAN jdou do voleb v koalici, do níž přibrali ještě zástupce Zelených, šéfa strany Petra Štěpánka, a na kandidátce je za stranu LES i bývalá poslankyně Kateřina Jacques. Kandidátku vede europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.