Jakub Janda svolává české vlastence do zbraně… proti Rusku

Jakub Janda na svém Facebooku publikoval inzerát. V něm hraje na city českým vlastencům. Janda je žádá, aby se připojili k boji proti Rusku.

„Nehledáme lidi, kterým se jen líbí, co děláme. Hledáme každodenní tiché hrdiny, kteří se budování obrany proti ruské hrozbě chtějí věnovat celým srdcem,“ napsal Janda.

Dále poukazuje na skutečnost, že se jedná o práci pro vlastence, kteří jsou ochotni pracovat na sto procent.

„Je to bitva pro ty vlastence, kteří ví, co bráníme a jsou ochotni se do toho pořádně položit,“ dodal Janda.

© Foto : Courtesy of RT Česká neziskovka školící revolucionáře na území bývalého SSSR po skandálu zametá stopy

Janda poukazuje na skutečnost, že jeho činnost napomáhá „mapování a rozkrývání ruského vlivu v Česku a širším středoevropském regionu“.

Sputnik dříve informoval o pražské neziskové organizaci Prague Civil Society Centre, která sponzorovala provedení semináře CampCamp 2018 v arménském Jerevanu, během něhož školitelé učili přítomné aktivisty a novináře lhát a manipulovat tak, aby bylo možné vyvolat občanské nepokoje vedoucí ke svržení nepohodlných vlád či hlav států. Neziskovka sama na svých stránkách uvádí, že oblastí jejích „zájmů" jsou státy východní Evropy a střední Asie — území bývalého Sovětského svazu.

Na rozdíl od pražské neziskovky Prague Civil Society Centre, v jejímž čele stojí Šimon Pánek, Janda hledá „vlastence“ pro práci „v širší střední Evropě“.