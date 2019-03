„ODS už není modrá, ale zelená.“ Projev Fialy diváky moc neinspiroval

Fiala uvedl, že chce předat příštím generacím dnešní zachovalou a pestrou přírodu, avšak zdůraznil, že ODS nepodporuje módní ekologické kampaně.

Chceme předat příštím generacím přírodu stejně zachovalou a stejně pestrou, jako jí známe dnes. To je rozumný přístup k životnímu prostředí. pic.twitter.com/fxNTtGAUYD — Petr Fiala (@P_Fiala) March 19, 2019

Většina komentátorů poukázala na to, že příroda dnes není tak pestrá, a že politik by se neměl snažit zachovat to, co je, ale radši podniknout kroky ke zlepšení.

No vzhledem k tomu, že je příroda ( všeobecně všude ) v dezolátním stavu, možná bychom měli životní prostředí trochu zlepšit. Nebo ne? — Giovanni Audibussio (@audibussio) March 19, 2019

Jiní ale po takových úvahách předsedy přirovnali ODS k levici.

Smutne. ODS uz neni modra, ale zelena. — Lenka Mey (@LenkaMey1) March 19, 2019

Takže zase další soláry a OZE, nebo jak jako?!? — Aleš Hyper 🇨🇿 (@AlesHyper) March 19, 2019