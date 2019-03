Politický akrobat Jaromír Soukup: Nechce být předsedou, ani kandidovat ve volbách

Informace přinesl portál Aktuálně.cz. Ten dodává, že se politická strana List nenachází v seznamu kandidátů pro volby do Evropského parlamentu.

V Listu mají, podle slov Soukupa, působit lidé s různými názorovými směry. Proto se nechystá být jeho předsedou.

„Na aktuálním případu vyloučení poslance Václava Klause mladšího z ODS lze jasně vidět, že tak by to fungovat ani nemělo,“ cituje portál slova Jaromíra Soukupa s tím, že členové této politické strany by měli reprezentovat své názory, a ne slepě poslouchat svého předsedu.

„Neplánuji kandidovat v těchto a ani v žádných dalších volbách. Založením Listu Jaromíra Soukupa chci pomoci těm, kteří chtějí změnit Česko k lepšímu. Politické hnutí není firma a nebude fungovat jako hnutí jednoho lídra,“ myslí si Soukup.

Jaromír Soukup svým záměrem založit politickou stranu chtěl, podle vlastních slov, bránit národní zájmy.

Soukup je známý svými pořady na TV Barrandov, která je v jeho vlastnictví. Opakovaně na sebe strhával pozornost svými tvrdými vyjádřeními na adresu politiků či České televize. Jaromír Soukup také vede televizní program, kde je jeho stálým hostem prezident republiky Miloš Zeman.