Senátoři se vymezil proti Gerlochovi. Hlasovalo se spíše o prezidentovi, uvedl v reakci

Senátoři nesouhlasí s tím, aby se prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch stal ústavním soudcem. Z 64 senátorů jej podpořilo jen 19 senátorů. Gerlocha na konci února navrhl prezident Miloš Zeman. Podpořili ho pouze senátoři z ANO.

Aleše Gerlocha přišel do Senátu hájit hradní kancléř Vratislav Mynář. Podle něj by jeho zvolení znamenalo velký přínos, ale senátory nepřesvědčil. Debata se poté otočila naopak, ke kritice jeho osoby i Miloše Zemana.

„Náš klub nikdy nemá nařízení hlasování máme naprosto svobodnou volbu, ale většina členů klubu vyjádčila nesouhlas. Je mužem těch, kteří jsou u moci a mužem pana prezidenta. Mně vadí i jeho aktivní účast v komunistické straně,” okomentoval volbu na ústavního soudce předseda lidoveckého senátorského klubu Petr Šilar.

Miloš Vystrčil okomentoval hlasování ze strany ODS

„Měli jsme s panem profesorem setkání, které nám umožnilo se seznámit s některými názory na ústavu. Vnímám ho jako velmi dobrého znalce české ústavy a ústavního práva, ale zaznamenal jsem lehce rezervovaný přistup senátorů k pevnosti jeho osobnosti i k jeho nezávislosti,” řekl Vystrčil.

Naopak strana ANO Gerlocha při hlasování podpořila.

„Je dostatečně kvalifikovanou osobou k tomu, aby tuto pozici zastával. Je renomovaným odborníkem v oblasti ústavního práva a má dostatečnou praxi,” obhajovala jeho nominaci předsedkyně senátorů za ANO Zdeňka Hamousová.

Sociální demokracie se neshodla kvůli tomu, že jej navrhl prezident Zeman

„Zvítězila averze vůči navrhovateli. Zajímá mě, zdali se Senát rozhodne neakceptovat žádného kandidáta tohoto prezidenta. A co pak bude s ústavními žádostmi,” zeptal senátor za ČSSD Miroslav Antl.

Už před hlasováním měli jasno představitelé TOP 09.

„Ústavní soud potřebuje osobnosti s mimořádným morálním kreditem, které budou odolné vůči politickým tlakům i jiným svodům. Z toho důvodu mě netěší, že nám pan prezident navrhl kandidáta, který začátkem 70. let, tedy v době tuhé normalizace, vstoupil do komunistické strany. Navíc pan Gerloch informaci o svém členství v KSČ neuváděl, ani když minulý rok kandidoval do Senátu, zřejmě tušil že by mu to příliš nepomohlo. Takového kandidáta opravdu podpořit nemohu,“ zdůraznil senátor za TOP 09 Tomáš Czernin.

Senátní výbory se tedy v konečném důsledku neshodly na podpoře Gerlocha na post ústavního soudce.

Na nominaci Aleše Gerlocha se předem neshodly ani senátní výbory. Ústavně-právní výbor minulý týden doporučil horní komoře nominaci schválit, výbor pro lidská práva ji však odmítl.