Ankara považuje výroky Zemana ohledně vztahů s IS za pomlouvačné

Prohlášení českého prezidenta Miloše Zemana o vztazích Turecka s Islámským státem (IS)* je pomlouvačné, uvedl mluvčí tureckého ministerstva zahraničí Hami Aksoy.

Dříve během diskuze s obyvateli obce Vintířov na Sokolovsku v Karlovarském kraji Zeman obvinil Turecko ze spojenectví s IS*. Podle něj existují informace, že v době, kdy IS* obsadil významnou část Sýrie a Iráku, bylo Turecko prostředníkem v logistických operacích při zásobování skupiny. Zeman dodal, že pod vedením prezidenta Tayipa Erdogana se Turecko stalo státem blízkým islámským radikálům a útočí na Kurdy, kteří bojují proti IS*.

„Rázně odsuzujeme neodpovídající skutečnosti, nepravdivé a pomlouvačné výroky českého prezidenta Miloše Zemana vůči naší zemi a našemu prezidentovi… Je to neslučitelné s našimi tradičně přátelskými a spojeneckými vztahy s Českou republikou, “ řekl Aksoy.

Podle něj Turecko i nadále rozhodně bojuje proti různým teroristickým organizacím a přispívá k bezpečnosti Evropy, zničilo asi 4000 členů IS* během operace Štít Eufratu v severozápadní Sýrii, stejně jako během operací v rámci koalice.

Aksoy dodal, že kvůli rostoucí islámofobii v Evropě by také měla vzrůst odpovědnost politiků, kteří by se měli opírat o fakta, nikoliv o pomluvy a neopodstatněná obvinění.

*organizace zakázaná v Rusku.