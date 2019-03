Vyvadil: Ještě jedna „oběť Kremlu“...

Za co tedy ve skutečnosti vyhnali z Občanské demokratické strany Václava Klause ml.?

„Tak já musím říct, že je zcela nesporné, že jak Václav Klaus mladší, tak samozřejmě i jeho otec Václav Klaus starší, zaujímají v České republice jaksi velmi ojedinělé názory, nebo silné názory,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik Jiří Vyvadil, bývalý senátor a poslanec, náměstek ministra spravedlnosti České republiky v letech 2005-2006.

Vyvadil: A chtějí prostě rovnovážný vztah s Ruskem. Je to obecně známo. Mimo jiné mu pan Fiala proruské postoje vytýkal, samozřejmě šlo o názory. Ale následně musím říct, že potom ty důvody už vypočítával. Mimo jiné mu teda vyčítal, že prostě jeho politika je provýchodní, proruská a protizápadní a proti Evropské unii. Čili toto pokládá za vážnou chybu.

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura říká, že Klaus mladší poškozoval dobré jméno strany, nerespektoval stranické hodnoty, principy nebo program. Má pravdu?

Ono je to složité. Po třiceti letech od listopadu 1989 lidé potřebují svobodu a nazývat věci tak, jak je cítí a ne, jak je jim manipulativně vnucováno. Je si jist, že lidé chtějí, aby se mohlo říci, že válka v Afghánistánu je zločin, že Evropu ohrožují migranti a západní část Evropy i pomýlený multikulturalismus. Chtějí slyšet jasnou kritiku EU i kritiku fanatických proklamací: Nezpochybňujme svou západní orientaci, jak miluje Petr Fiala. Je zde minimálně třicet procent voličů, kteří chtějí říkat něco jiného a bohužel zde nemají reálnou politickou sílu. A za druhé je nesporné, že ODS je vyloženě rusofobická strana. To je ODS, Piráti a další. V tomto směru Václav Klaus ml. nedržel tuto stranickou linii, měl prostě svůj rozum a hlavně je v České republice velmi známý. Je to v podstatě nejznámější bývalý poslanec ODS, který je mimořádně populární, mnohem populárnější než pan Fiala. Takže on nedrží tu stranickou linii, takže v tom smyslu možná mají pravdu. Václav Klaus ml. není jediný, kdo říká cosi odlišného od mainstreamu, ale se svou podporou mezi občany je dnes jediný, který má sílu i u nás svobodu se prosadit.

Jaké závěry by z celého tohoto příběhu mohl udělat každý politik nebo nezávislý analytik?

Jsou zřejmé – potlačuje se jiné vidění světa a stává se součástí mainstreamu, který nás brzdí ve svobodě myšlení. Ale víte, Petru Fialovi nejnadutějšímu českému politologovi, předsedovi dnes již druhé opoziční strany, je třeba za tento krok poděkovat. Já jsem přesvědčen, že Václav Klaus ml. dříve či později založí nějaký politický subjekt. A bude mít velký prostor, aby se v politice ještě prosadil. Chci zopakovat to, co jsem řekl více než jednou: Jsem naprosto přesvědčen - Václav Klaus mladší je fenomén, který je schopen do dvou let získat 20 % hlasů! On velice obdivuje Salviniho, takže se dá očekávat, že to bude takový program kritický vůči Evropské unii. On by nejradši chtěl z Evropské unie vystoupit. Myslím si, že nadnese celou řadu důležitých otázek, takže já vítám tuto jeho aktivitu. Má to ještě jednu výhodu… Když já jsem proruský, tak zase tak známý nejsem samozřejmě. Ale tihle dva – Václav Klaus mladší a jeho otec – jsou samozřejmě mimořádně známí, takže jejich postoje mají značný ohlas a jsou velmi důležité.

