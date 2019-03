Na Náchodsku se zřítil vrtulník! Po dopadu začal hořet. Nikdo nepřežil

„Na místo vyrazily všechny složky integrovaného záchranného systému,“ uvedla mluvčí a dodala, že vrtulník se zřítil v místní části Slavoňova Blažkov.

Zasahující záchranáři uvedli, že pád nikdo nepřežil. Na místě byla nalezena dvě těla.

„Na místě byla nalezena dvě mrtvá těla," sdělil ČTK mluvčí zdravotnických záchranářů Ivo Novák.

Pro ČTK už se vyjádřil i starosta Slavoňova Michal Suchánek, které uvedl, že stroj havaroval uprostřed pole asi 200 metrů od posledního obytného domu v obci.

„Jsou tady složky IZS. Byl to vrtulník nebo ultralehké letadlo, těžko říci, co to bylo. Co jsem slyšel od lidí, tak kroužil ve větší výšce a pak to vzal kolmo dolů. Došlo k tomu asi před 15 minutami,“ oznámil ČTK v 9:40 Suchánek

