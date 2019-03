Česko se chce vrátit k odkazu Havla, přes diskriminační zákon

Ach, ta méněcennost! Některým českým politikům nestačí, že jsme členy Evropské unie a NATO. Nestačí, že čeští vojáci slouží v zahraničních misích, které nemají s naší bezpečností nic společného. Nestačí to. Musíme zabrat. Takové mohly být myšlenkové pochody poslanců za Piráty a vymýšlí zákon, podle kterého bychom mohli diskriminovat cizí státní příslušníky. Za co? Za lidská práva.

Piráti chtějí posílit lidskoprávní linii v české zahraniční politice. Pirátský poslanec Jan Lipavský s podporou místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Pikala proto iniciovali přijetí české verze Magnitského aktu, zákona, který umožňuje uvalit sankce na jednotlivce, firmy či vlády porušující lidská práva.

© REUTERS / Neil Hall Poslanci britského parlamentu přijali Magnitského novelu

Takový zákon prosadil v zahraničí v Rusku stíhaný britský filantrop William Browder. Platí v USA, Kanadě, Velké Británii, pobaltských státech a má platit u nás. Proč? Na to odpověděl Lipavský v rozhovoru pro magazín Respekt

„Je to pro Česko možnost znovu si vydobýt pověst ochránce lidských práv, kterou nám kdysi pomohl získat Václav Havel,“ říká poslanec od Pirátů. Ale opravdu po tom česká veřejnost touží?

Na připravovaný zákon se Sputnik zeptal Jiřího Valenty, místopředsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti a poslance za KSČM.

„Domnívám se, že takovýto typ zákona je již ze své podstaty nesmyslný. Osoby, které se ocitají na sankčních seznamech, tam jsou často zařazovány z čistě subjektivních, často zcela zástupných, důvodů, kdy nenávist k odlišně koncipovanému politickému systému a společenskému zřízení, některým rádoby spravedlivým zatmívá mysl. V pravém slova smyslu se prakticky nejedná o smysluplný postih jedince nerespektující lidská práva, ale o útok na celý systém jako takový. I z nedávné minulosti je přece zřejmé, že na jakékoliv politické zřízení se útočí nejlépe přes obhajobu údajně nerespektovaných lidských práv, na což veřejnost slyší. Listopad 1989 v ČR je toho jasným příkladem. A podívejme se ale s odstupem na lidi, kteří zde s takovýmto praporem vystupovali, ale zejména na to, co potom s Československem provedli. Stát rozdělili, biliónový majetek zprivatizovali, další rozkradli, společnost rozkastovali a včlenili nás do vojenského paktu, o kterém předtím hovořili jako o zrušitelném, stejně jako o Varšavské smlouvě. A že s takovýmto zákonem přišli v roce 2012 zrovna v USA je silně paradoxní až směšné, a to viděno nejen optikou například amerických surovinově dobyvačných válek po světě, při kterých americký voják rád mává praporem lidských práv, ale i rozličnými rasovými střety, obrovskými sociálními nerovnostmi a podobně,“ říká český politik.

Podle mínění zkušeného poslance osud zákona v parlamentu záleží na přístupu největšího poslaneckého klubu ANO 2011. „Pravicový unitární ‚Demoblok‘, myšleno i s neomarxistickými Piráty, má v tomto případě jasno, neboť vše, co je jakkoliv namířeno proti Rusku, se počítá. Nekriticky ‚probruselští‘, nerad bych říkal reálně proevropští, sociální demokraté budou nejspíše pro, neboť jsou dlouhodobě ve vleku pansvětových mainstreamových idejí spojenců z USA a NATO, přičemž jim ještě asi nedošlo, že tímto celé české levicové scéně dělají medvědí službu. Pro úplnost výčtu zbývají již zákonodárci zvolení za SPD, o kterých si myslím, že takovýto návrh zákona spíše nepodpoří. Co se týče KSČM, věřím, že tento pokrytecký návrh odmítne jako celek, ale přirozeně se mohu v této úvaze i mýlit,“ říká Valenta.

Nemohli jsme opomenout tvrzení autora zákona Lipavského, že diskriminace cizinců je pro Česko možnost znovu si vydobýt pověst ochránce lidských práv, kterou nám kdysi pomohl získat Václav Havel.

„Česká republika má svých vlastních problémů plno a jestli si Piráti v tomto ohledu myslí, že první na řadě je řešení problémů jiných suverénních zemí, omlouvá je nejen jejich politická nezralost, ale i mladická naivita a koneckonců i příklon k populismu. Znovu opakuji, že zdejší boj za lidská práva je především jen jakýmsi fíkovým listem vychytralé snahy některých k dosažení pouze prospěchu vlastního, případně prospěchu svých vyvolených elit. Václav Havel toho byl učebnicovým příkladem, a jeho následovníci jsou dnes, díky dlouhodobě vyjevovanému pokrytectví a přetvářce, snad nejvíce nenáviděnou sociální skupinou v ČR, a to politicky ‚zleva i zprava‘. A je zcela lhostejné, že panu exprezidentovi tleskali američtí kongresmani svého času ve stoje. Země je morálně rozložená, historie se přepisuje jako na běžícím pásu, a to za pomoci rádoby objektivních médií. Proto řešme nejprve své problémy, až potom se rozhlížejme po světě!,“ míní poslanec.

Valenta si myslí, že obavy, že bude zákon účelově namířen pouze proti několika konkrétním zemím, nejsou liché. „Česká republika však vytváří rozličné seznamy ‚zloduchů‘ velice ráda. Ostatně tzv. lustrační zákony z roku 1991, které se opírají o princip kolektivní viny, platí v naší ‚demokratické společnosti‘, tolik usilující o obranu lidských práv všude po světě, dodnes. Divím se, že právě toto Pirátům nevadí. Ony ty útoky na Putina jsou ale přece jen lépe politicky zobchodovatelným artiklem, přičemž nepopírám, že v Rusku nemusí být zcela vše v pořádku. Ale, kde tomu tak je?!," říká místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce