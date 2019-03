Tyhle žabomyší války: Šéf Senátu Kubera zaútočil na Zemana a poradil mu

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek ukončil návštěvu Karlovarského kraje. Během debaty s občany po čase přišla řeč na možné zrušení Senátu čili horní parlamentní komory. Portál píše, že jeden občan se právě na tuto variantu prezidenta ptal, ale žádal o radu, jak se Senátu zbavit.

„Ano, Senát nelze zrušit ústavním zákonem z toho prostého důvodu, že ústavní zákon musí schválit obě komory Parlamentu. Ale ti, kdo jako já vystupují za zrušení Senátu, si povšimli, že při schvalování zákona o státním rozpočtu vystupuje a jedná pouze Poslanecká sněmovna a Senát se k tomu vůbec nevyjadřuje. Součástí tohoto zákona jsou i výdaje určené na provoz Senátu. Nazval jsem to – a konzultoval s některými politiky tento návrh, který je legitimní – vyhladověním Senátu,“ odpověděl prezident na dotaz občana.

Prezident Miloš Zeman také dodal: „Ve středověku se města dobývala tím, že se oblehla a počkalo se, až jim dojde jídlo. Nechci nikoho urazit, ale neumím si představit senátorky a senátory, že by vydrželi bez jídla a bez platu. To znamená, že by se rozpustili sami.“

Šéf Senátu Jaroslav Kubera nebere prezidentovo prohlášení příliš vazně. Pro Parlamentní listy řekl, že „pan prezident nechává Senát vyhladovět už mnoho let, není to hodno komentáře, on Senát nemůže nechat vyhladovět. Kdyby místo toho raději přišel představit svého kandidáta do Ústavního soudu, vypadalo by to celé mnohem líp.”

Podle Kubery je prezident naštvaný, že mu neprošel profesor Gerloch do Ústavního soudu, a stejně by po té tzv. aféře se soudci žádný jeho kandidát asi neměl šanci.

„Také bychom mohli my, respektive Sněmovna, nechat vyhladovět pana prezidenta. Tohle není hodné rozumné politiky,“ zdůraznil šéf horní komory.

„Pořád se vedou tyhle žabomyší války. To jako poslanci, když se dehonestují omluvenkami, že se jim bez toho bude něco strhávat z platu, ale stejně nakonec nikoho nepotrestají. To je pořád něco. Přejmenoval jsem Českou republiku na ‚Kauzaland‘. Každý den máme novou kauzu. A kauza, co bude dneska, už zítra nebude zajímat a nic už o tom nebude slyšet. Pořád jsou nové kauzy, o těch starých se nemluví. Novičok, Huawei je za námi, teď tu je Faltýnek, rekonstrukce Národního muzea,“ uzavřel v komentáři pro Parlamentnílisty.cz předseda Senátu Jaroslav Kubera.