Genocida v Číně. Senátor Fischer doporučil, jak vyřešit čínskou otázku

Před očekávaným setkáním francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, německé kancléřky Angely Merkelové a předsedy Evropské komise Jean-Clauda Junckera s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, Fischer poznamenal, že se všechny země EU shodly na jedné věci ohledně Číny. Tedy, že by Čína měla respektovat pravidla stanovená světovým společenstvím, a to jak v podnikání, tak i v oblasti lidských práv. Fischer se domnívá, že Evropa chce mít Čínu jako partnera, chce s ním budovat vzájemně prospěšné vztahy, ale Čína se podle něj musí přestat chovat, jak se chová. Poskytuje totiž práva pouze těm, kteří jsou u moci, a ostatním ponechává jen „právo na rozvoj“. Takové postavení je pro Evropany škodlivé a nebezpečné.

Senát přijal usnesení o čínské otázce. V usnesení je, mimo jiné, odkaz na petici za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong. Fischer v této souvislosti připomněl, že tuto petici podepsalo 40 tisíc Čechů.

„To není poprvé, co jsme se zabývali Čínou. Už minulý rok jsme zareagovali na hrozby, které naznačil NÚKIB v oblasti kritické infrastruktury některých vybraných firem – zejména dvou, které byly jmenovány. Tam jsme také reagovali velmi rychle, podpořili jsme vládu a NÚKIB, aby v tomto smyslu konaly – ne jako samostatná ČR, ale celá EU. Respektive spolu s NATO, protože se to dotýká i obranyschopnosti ČR,“ prohlásil.

Fischer dále prozradil, že nová výzva Senátu má za cíl také přilákat všechny ústavní činitele k tomuto problému. Tedy, aby v duchu společné zahraniční politiky České republiky nezapomněli na to, že jsou v Číně porušována lidská práva, právo na život, spravedlivý proces či právo na to, že člověk nebude mučen. Senát si je jistý, že to je přesně to, co se v Číně děje.

© Sputnik / Alexander Vilf Itálie se stala první zemí G7, která se zapojila do čínské iniciativy Pásu a cesty

Senátor dále uvedl, že Evropa při příležitosti velkého summitu EU-Čína připravuje „noty pro Čínu“. Nebude se tam hovořit dle něj ale jen o technologiích a patentech, ale také o bezpečnosti a špionáži či o lidských právech. Vzhledem k této skutečnosti tak Fischer věří, že usnesení Senátu bylo vypracováno včas.

Když Fischer hovořil o tom, který český politik je pro urovnání situace s Čínou nejvhodnější, prohlásil, že se tato otázka týká každého politika a jde o apel na celou zahraniční politiku. Fisсher v rozhovoru obecně vyjádřil přesvědčení, že by Evropa, včetně Česka, neměla zavírat oči před problémy druhých, protože také kdysi žila v nesvobodě.

„(…) Miliony lidí ani nemají právo na to, abychom znali jejich jména – v tom je problém. Navštívit je nesmí ani Červený kříž. Ani český velvyslanec se nedostane do těch lágrů, kde jsou křesťané, muslimové, Falun Gong a další zavřeni pohromadě bez práva na spravedlivý proces a čekají na to, až jim lékař odebere orgán a tím je vlastně zabije při transplantaci. To jsou věci, které jsou úplně nepředstavitelné,“ řekl.

V závěru rozhovoru senátor poznamenal, že ne všechny země dychtí po obchodování s Čínou, jak si mnozí lidé myslí.

„Když se podíváme na obchodní bilanci, tak celá řada i velkých zemí v Evropě má problém do Číny vyvážet. Přitom Čína sem vyváží ve velkém – to nejsou vzájemně výhodné vztahy. Ve chvíli, kdy si chce česká firma zřídit pobočku v Číně, tak nesmí. Musí ji zřídit jen v rámci nějakého společného podniku s Číňanem, který má většinu. A najednou vidíte, že jsme podřízeni logice, která není vzájemně výhodná,“ řekl Fischer.

Falun Gong

Falun Gong je forma duchovních praktik založených na buddhistické tradici. Toto duchovní hnutí vzniklo na začátku 90. let a založil jej Li Chung-č. Již v roce 1999 však čínské úřady označily tuto organizaci za sektu a Falun Gong byl zakázán. Hnutí bylo pronásledováno, a to se všemi důsledky, včetně mučení a vyoperování orgánů. Světové společenství označilo akce Číny vůči Falun Gongu za genocidu. V současné době je v Číně tato organizace povolena pouze v Hongkongu.