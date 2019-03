Vondráček během návštěvy Říma pobouřil pražskou kavárnu. Kalousek opět mluví o ostudě

„Bazilika svatého Klimenta právě teď,“ napsal Vondrášek k fotografiím z římského kostela, které zveřejnil na svém Twitteru ve čtvrtek v podvečer. Na daných snímcích je však zachyceno i nepřehlédnutelné upozornění, že je v chrámu zakázáno fotografovat.

Předseda PSP Radek Vondráček nerespektuje zakaz foceni v bazilice svatého Klimenta v Římě a ještě se tím chlubí na svym účtu.

Ale vlastně dobrý, taky mohl skákat po oltáři. pic.twitter.com/zNkDGtEO2I — Frantisek Cerha (@Cerha) 23 марта 2019 г.

Vondráčkův příspěvek vzbudil na sociálních sítích vlnu kritiky. A tento přešlap jednoho z nejvyšších českých ústavních činitelů nenechal bez povšimnutí ani zakladatel a bývaly předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Ten totiž opět mluvil o ostudě, kterou svým chováním šéf Poslanecké sněmovny PČR způsobuje.

„Vážený pane předsedo. Ty piktogramy, na které jste se při fotografování díval, sdělují zdvořile zákaz používání fotoaparátů a mobilních telefonů. Nemohl byste, prosím, svoji výrobu ostudy omezit pouze na domácí prostředí? Děkuji,“ napsal Kalousek na Twitteru.

Uživatelé sociálních sítí si okamžitě začali z Vondráčkova omylu dělat legraci a zveřejňovat zábavné obrázky.

"Ani Vatikán z nás tu Moravu zkrátka nedostane," doplnil Vondráček. pic.twitter.com/MQfli3eJ6N — BEUywube (@uywube) 23 марта 2019 г.

Radek Vondráček na návštěvě Vatikánu. pic.twitter.com/bPLymaE3Vl — Daniel Morávek (@DanMoravek) 23 марта 2019 г.

Aktuálně z Vatikánu: Soukromá audience u papeže Františka proběhla ve velmi decentní atmosféře. pic.twitter.com/cwsNABBYpT — Tuzemák (@Ovarisimus) 22 марта 2019 г.

Na své cestě se český předseda Poslanecké sněmovny PČR setkal i s papežem Františkem, který jej přijal v pátek. Spolu s Vondráčkem se setkání s hlavou katolické církve zúčastnil i předseda slovenského parlamentu Andrej Danko. Politici přijeli do Vatikánu v souvislosti s připomenutím 1150. výročí úmrtí svatého Cyrila, který je pohřben právě v bazilice svatého Klimenta v Římě.

V průběhu tohoto setkání Vondráček pozval papeže do Česka. Podle něj by totiž nastala vhodná příležitost pro návštěvu ČR papežem Františkem v roce 2021, a to u příležitosti 1100. výročí násilné smrti svaté Ludmily.

Začátkem března zkritizovali opoziční poslanci předsedu dolní komory kvůli večírku v Poslanecké sněmovně. Vondráček totiž stál na předsednickém pultu, hrál na kytaru a zpíval. Podle jeho tvrzení však pořízené snímky pochází z podzimu roku 2017, kdy ANO slavilo vítězství ve volbách. V sále tehdy měla probíhat rekonstrukce. Nakonec se však Vondráček po výzvě premiéra Andreje Babiše omluvil všem, kterých by se mohlo jeho jednání dotknout.