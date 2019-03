„Který idiot vám toto řekl?“ Zeman ostře komentoval kauzu kolem Faltýnka

Ve Sněmovně Faltýnek prohlásil, že k jednání s Feixem a Rafajem si vzal mandát sám. Český premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš tvrdí, že o jeho schůzkách nic nevěděl.

„Pan Faltýnek by se dopustil hrubé chyby, kdyby byl přesvědčen o správnosti určitého řešení – ať už jakéhokoli – a nevyjádřil tento svůj názor. Lobbing, který by byl korupční, by byl ten, kdyby panu Rafajovi nabízel – obrazně řečeno – obálku. Ale žádná taková korupce se, pokud vím, neprokázala,“ uvedl Zeman v rozhovoru pro MF Dnes.

Faltýnek se v listopadu roku 2017 setkal s šéfem českého zastoupení společnosti Kapsch Feixem a o hodinu později s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Rafajem. Přestože Kapsch tendr nevyhrál, objevily se pochybnosti o tom, zda proběhl v souladu se zákony.

Zeman k těmto schůzkám poznamenal, že pokud se Faltýnek rozhodl s těmito osobami setkat, muselo to být ve Sněmovně.

„Já být jím, tak se nesetkávám v hotelích, ale v normálním prostředí. V jeho případě tedy v prostorách Poslanecké sněmovny, kde to může být snadněji kontrolováno,“ uvedl Zeman.

Policie podezřívá z korupce Feixe a Rafaje, stejně jako místopředsedkyni ÚOHS Evu Kubišovou, která údajně plnila Rafajovy pokyny. Faltýnek měl být jejich prostředníkem. Kvůli tomu tak policisté prohledali Faltýnkův dům. Ten však zatím figuruje jako svědek.

Ištvanovi Zeman nevěří a Rafajovi nic nenabízel

Zeman vyjádřil jisté pochybnosti i ohledně počínání Iva Ištvana, jenž stojí v čele olomouckého vrchního státního zastupitelství, které případ dozoruje. Připomněl, že Ištvan stál v čele vyšetřování kauzy Nagyové.

„Nevěřím na základě této zkušenosti panu Ištvanovi, nevěřím tomu, co tady teď rozpoutává,“ řekl Zeman.

Kromě toho vyvrátil i spekulace o tom, že by Rafajovi nabídl velvyslanecký post, až skončí v čele antimonopolního úřadu.

„Ježíšmarjá, který idiot vám toto řekl?“ reagoval Zeman na dotaz novináře. „Takže zaprvé jsem panu Rafajovi nesliboval žádný velvyslanecký post, proč bych to proboha dělal? Zadruhé, nepřesvědčoval jsem ho ani pro jednu, ani pro druhou variantu. To znamená ani pro Kapsch, ani pro SkyToll,“ upozornil.

Právě konsorcium CzechToll a SkyToll nakonec kontroverzní tendr vyhrálo. Kapsch se ale kvůli neúspěchu začal soudit.