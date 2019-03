Zeman se dnes setká se Šefčovičem

Schůzku Šefčovič již avizoval v sobotu během rozhlasové debaty se Zuzanou Čaputovou. Ten se s ní 30. března utká ve druhém kole prezidentských voleb. Současnou favoritkou je právě Čaputová, která zvítězila v prvním kole s více než 40 % hlasů.

Šefčovič doposud působil jako místopředseda Evropské komise a jeho prezidentskou kandidátku podporuje nejsilnější slovenská vládní strana Směr-sociální demokracie bývalého premiéra Roberta Fica.

„Velmi rád si s ním promluvím a nechám si od něho poradit,“ řekl v debatě Šefčovič.

Zatím není jasné, zda ho Zeman vysloveně ve volbách podpoří. Na otázku, zda je legitimní, že hlava jiného státu se vyjadřuje k domácí kampani, Čaputová odpověděla nejednoznačně.

„Podle mého názoru by velmi záviselo na formě a obsahu tohoto vyjádření. Zatím ještě tedy není nic takového na stole,“ uvedla. „Pokud pan Šefčovič cítí blízkost k panu prezidentovi Zemanovi, já to respektuji, beru to na vědomí. Shodou okolností já se v tom čase sejdu s občany,“ uvedla.

Čaputovou ještě před prvním kolem prezidentských voleb přijal Karel Schwarzenberg, a to přímo v nemocnici, kde byl hospitalizován po operaci srdce.