Pozor! Turisté z Opavy přivezli do Česka hrozivou nemoc

Brucelóza byla v České republice poražena před 60 lety. Stále je však možné infikovat se tímto onemocněním v zahraničí. To se například stalo čtyřem turistům z Opavy, kteří se nakazili v Arménii. Nemoc tak opět po několika letech přivezli do Česka. Do poslední chvíle ale nikdo nevěděl, co za nemoc je vlastně trápí. Jak tedy můžeme brucelózu poznat? Jaký má tato nemoc průběh?