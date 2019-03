Žádná vojna. Metnar a Černochová v tom mají jasno

Vojna byla zrušena v roce 2005. Od té doby se však ozývají hlasy, že by měla být znovu obnovena. Rezort obrany se však domnívá, že již není cesty zpět a že má česká obrana stát na profesionální armádě.

„V současné době by určitě neměla být povinná, armáda na to ani není logisticky připravena,“ uvedl Metnar. „Nejsme schopni se vrátit do roku 2005,“ podotkl a dodal, že by obnovení povinné základní vojenské služby resort přišlo na dvacet miliard korun.

S tím souhlasila i Černochová. Zastánci povinné vojny mnohdy tvrdí, že odvody mají sloužit i jako výchovný prostředek. Například někteří rodiče se údajně obracejí na ministerstvo obrany, aby si promyslelo návrat povinné vojny. S touto funkcí armády však Černochová zásadně nesouhlasí.

„Armáda by neměla sloužit k převýchově kohokoli. Od toho má být rodina,“ poznamenala.

Na druhou stranu si oba politici přejí zavedení branné výchovy do škol. Ministr školství Robert Plaga (ANO) ale s tímto návrhem zatím nesouhlasí. Podle Černochové branná výchova naučí mladé lidi dovednosti, které jim prospějí v dalším životě.

„Mám někdy pocit, že řada mladých lidí by bez moderních technologií nedokázala v lese přežít ani jeden den,“ řekla poslankyně.