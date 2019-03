„Brání i nás.“ Europoslanec Štětina znovu vyzval k dodávkám letálních zbraní Ukrajině

Poslanec Evropského parlamentu a český politik Jaromír Štětina se na sociální síti vyjádřil k dodávkám letálních zbraní na Ukrajinu. Co si tento novinář a spisovatel o celé věci myslí, si můžete přečíst v našem článku.

Na facebookovém účtu Jaromíra Štětiny se dnes objevil příspěvek, který navazuje na článek pojednávající o tom, že Washington schválil vývoz amerických smrtících zbraní na Ukrajinu. Konkrétně by se mělo jednat o těžké odstřelovací pušky M107A1 ráže 12,7 mm.

Štětina na celou věc reagoval následovně:

„Lethalní zbraně už Ukrajině dodávají USA, Kanada i Litva. V roce 2014 jsem poprvé řekl v EP, že je potřeba dodat Ukrajině zbraně. S velkým nadšením jsem se nesetkal. A ono to už v praxi funguje. Ukrajina brání i nás. Nemůžeme ji nechat napospas.“

Do komentářů pod příspěvek pak europoslanec ještě napsal, že byl nedávno opět na Donbase a podělil se o to, co tam zjistil.

„Byl jsem nedávno zase na Donbase. Tentokrát v Mariince, západně od Doněcka. Mluvil jsem tam s důstojníky ukrajinské armády. Volali po dělostřeleckých hlavních. Granátometů mají dost, jenže granátometem nelze přesně zamířit,“ prozradil poslanec.

Již dříve Štětina vyjádřil svůj názor, že by zbraně Ukrajině neměly dodávat jen USA, ale také Evropská unie.

Europoslanec Jaromír Štětina je znám svou podporou ukrajinského dobrovolnického batalionu Azov, mezi jehož členy patří neonacisté nejen z Ukrajiny, ale i z řady evropských zemí. Znakem batalionu je runa Wolfsangel, kterou za 2. světové války používala nacistická divize SS Das Reich. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva prohlásil, že Azov porušuje pravidla vedení války masovým rabováním, mučením, únosy novinářů a znásilňováním.