Okamura: Totální podraz na voliče! ANO, ČSSD a Piráti chtějí vykastrovat zákon o referendu

Hnutí ANO, ČSSD i Piráti plivou občanům přímo do tváře. Referendum tedy nebude. Dříve navržený zákon o referendu, který předložilo hnutí SPD, je nyní vystaven úpravám. A to značně rozčililo předsedu hnutí SPD a českého politika Tomia Okamuru. Ten se k věci vyjádřil na Facebooku.

Tento týden se politické strany ANO, ČSSD a Piráti shodly na podobě návrhu ústavního zákona o celostátním referendu, který od začátku prosazovalo hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Okamura však poukazuje na to, že úprava, na níž se tyto strany shodly, předpokládá, že k vyvolání referenda by bylo zapotřebí nejméně 450 tisíc podpisů. Přitom odmítly možnost, že by se v referendu mohlo hlasovat o změnách v ústavě, o daních, mezinárodních smlouvách nebo o vystoupení z EU či NATO.

Dle předsedy hnutí tak jde o totální podraz na voliče a o pohrdání demokracií i občany. Dokonce hovořil i o „vykastrování zákona“.

„Hnutí ANO, ČSSD i Piráti mají plná ústa demokracie, přitom se smějí a plivou občanům přímo do tváře a demokracie a referendum v jejich pojetí má být naprosto impotentní. Férově dodávám, že ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP09 nechtějí dokonce žádný zákon o referendu, takže i vykastrovanou verzi odmítají,“ píše Okamura na sociální síti.

Předseda SPD vysvětluje svou nespokojenost tím, že by jeho strana chtěla, aby se v referendu řešilo i odmítnutí věcí (např. změny v ústavě) a chce, aby k vyvolání referenda stačilo méně podpisů.

„Navrhujeme 100 tis. podpisů pro vyvolání referenda (podobně jako v mnoha jiných zemích), závaznost rozhodnutí, možnost prosazení ústavních změn (např. zrušení Senátu či přímá volba a odvolatelnost politiků), možnost hlasovat o našem členství v EU a v NATO, a nechceme omezení kvórem účasti stejně jako je tomu u všech jiných voleb v ČR a jako tomu bylo u jediného celostátního referenda, které zatím v ČR proběhlo (o vstupu do EU),“ dodal v příspěvku.

Na začátku února portál Parlamentní listy uvedl, že kromě SPD návrh o celostátním referendu předložily také strany ČSSD a KSČM. Vláda se však dohodla, že se bude zabývat pouze předlohou referenda ze strany ČSSD. V daném návrhu sociálních demokratů je zamítnuto, že by lidé mohli hlasovat o mezinárodních závazcích České republiky. K vyvolání referenda by dle této předlohy bylo zapotřebí nejméně 450 000 podpisů.

Média dále informují o tom, že je velmi pravděpodobně, že tento návrh neprojde Senátem. Tam totiž mají většinu ODS, lidovci a STAN.

„Já odhaduji, že to neprojde. V komisi pro Ústavu jsme se k tomu stavěli velmi negativně,“ prozradil deníku Právo předseda horní komory Jaroslav Kubera (ODS).

Šéf lidovců Pavel Bělobrádek si ale myslí, že snahy ČSSD, ANO a Pirátů nemají smysl. V Senátu totiž podle něj nebudou hlasy. „Tohle cvičení je zbytečné, než se v Senátu najde většina, která připustí, že by mohl takový zákon vzniknout. Myslíme si, že by to mohlo být u nás tak, jako je to v řadě jiných zemí, že referenda nejsou závazná. To by svůj smysl mělo,“ dodal Bělobrádek.