Bývalý diplomat: Vstup do NATO ukázal, že ČR nikdy nebude mostem mezi Východem a Západem

Bývalý velvyslanec a poslanec za Úsvit Milan Šarapatka je přesvědčen, že Spojené státy obnovily geostrategický zájem o střední Evropu. Uvedl to v rozhovoru pro Parlamentní listy. Česká republika by se však podle něj neměla spoléhat pouze na pomoc spojenců a měla by investovat do obrany vlastní země, nikoliv do zahraničních misí.