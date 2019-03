Česká mládež nezná dějiny. Rozsah je děsivý

Co byla sametová revoluce? Co byla kolektivizace? Kdo byl Alexander Dubček? Nevím, dál. Reportéři televize Nova rozdali českým studentům středních škol, gymnázií a posledních tříd základní školy testy ze soudobých českých dějin. Nicméně výsledky, které obdrželi zpět, byly tragické. Neznalost naší mladé generace je k pláči.

Jan Palach byl prý americký boxer. A pražské jaro? To údajně bylo období rozkvětu československého umění po první světové válce. A tak dále. Studenti tápou a neví. Možná si pamatují, kdy začala doba bronzová, ale o Vítězném únoru nemá valná většina z nich ani ponětí. V koncích jsou i gympláci.

Nelze nad tím mávnout rukou. Podle Ondřeje Andryse, náměstka ústředního školního inspektora, který vystoupil v reportáži, ovlivňují dějiny druhé poloviny 20. století i naši současnost. A nelze než souhlasit. Jen si vzpomeňte, jaké byly výsledky takzvaných studentských prezidentských voleb organizované Člověkem v tísni.

Soudobé dějiny jsou nutné k chápání současného světa. Generace, která bude brzy svými hlasy ovlivňovat chod naší země, by měla vědět, co k čemu a nenechat si věšet neziskovkami bulíky na nos. Moderní dějiny jsou také naší národní hrdostí, kterou lze lépe uchopit a akceptovat, než třeba boj husitů proti Lišce zrzavé. Husité jsou pro mladé pohádkou. Úspěšný atentát na Heydricha je naopak cool akce, vyjádřeno mluvou studentů.

O tristní znalosti moderních českých dějin si Sputnik pohovořil s Karlou Maříkovou, poslankyní za SPD a zastupitelkou Karlovarského kraje.

„Bohužel je to smutná statistika a když si představíme, že tato mládež půjde jednou k volbám a bude rozhodovat o naší budoucnosti a chce určovat směr naší republiky, tak člověku naskakuje husí kůže. Ale také se musíme ptát co předají svým dětem,“ říká známá politička.

Paní Maříková si myslí, že české školství, stejně jako všechna odvětví, přivedly naše vlády po roku 1989 ke krachu. Současná nevědomost mládeže odráží obraz nejen stavu našeho školství, ale také společnosti.

„Je na místě naše školství konstruktivně kritizovat za to, jak plošně vypadá výuka dějepisu v našich školách, a také ostatních předmětů. Kam jsme došli, když žáci základních škol potřebují přípravné kurzy k přijímacím zkouškám? Základní vzdělání by mělo být na všech základních školách srovnatelné a žák buďto na studium na střední škole předpoklady má nebo nemá. Od toho se odvíjí i to, zda toto studium zvládne. Množství soukromých středních škol zdegradovalo studium na SŠ. Přestal být zájem o učební obory a všichni dnes chtějí mít maturitu a vzhledem k množství soukromých škola ji může jít studovat i ten, kdo tyto předpoklady nemá. Nikoho nezajímá, že student neodmaturuje a je nakonec třeba bez vzdělání. Pro školu je student pochodující balík peněz a když nezvládne studium na jedné škole, velice ráda ho přijme škola jiná.

Řešíme inkluzi a podobné blbiny, místo kvality výuky. Ztrácíme kvalitní učitele, jelikož nejsou dostatečně oceněni. Žáci a studenti ztratili k učitelům respekt a úctu. Když slýchávám, co si dovolí, tak se ani nedivím, že učitelé odcházejí mimo obor,“ míní populární poslankyně.

Politička zdůrazňuje, že ten, kdo nezná historii, nemůže porozumět současnosti. Bez znalosti historie lze asi fungovat, ale položme si otázku – zajímala by někoho třeba Praha nebo Vídeň bez historie?

„Když neznáte historii, tak ani nevíte, kde jsou vaše kořeny, kam patříte a logicky nemáte ani vztah ke své zemi. Kdo nezná historii, tak se z ní nemůže do budoucna poučit a s takovými lidmi se pak snadno manipuluje. A o to tu jde. Vychovat generaci, která nebude znát svou historii. Generaci, která nebude hrdá na svůj národ a své předky, takto vykořeníme,“ myslí si Maříková.

Nemohli jsme se nezeptat, jak na tom s dějepisem byla sama paní poslankyně. Ta následně přiznala, že s tímto předmětem byla na štíru.

„Přiznám se, že dějepis nebyl zrovna můj oblíbený předmět. I můj ročník, když si povídám se svými vrstevníky, měl ve výuce výluku a mnohé informace jsme se učili, jak se hodily anebo jsme je probírali obšírně. Jsou dva druhy učitelů. Ti, co látku jen vyloží, a pak ti, kteří dokáží zaujmout a vy pak díky nim jdete daný obor třeba studovat. Těch máme čím dál méně. Bohužel na vině je, jak jsem se zmiňovala, i respekt a zájem žáků a studentů,“ říká Karla Maříková.

Sputnik si tak pro své čtenáře připravil test o znalostech soudobých českých dějin. Zkuste si ověřit, jak jste na tom.