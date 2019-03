Vystoupit z NATO a ukončit protiruské sankce. Volný pro Sputnik o plánech nového hnutí

Ve volbách do Evropského parlamentu kandiduje jako člen strany JAP v kandidátce hnutí Alternativa pro Českou republiku. Sputnik se zeptal politologa a místopředsedy nového hnutí na jeho plány a program, který hodlá naplnit.

Jak hodnotíte perspektivy nově založené strany Jednotní: Alternativa pro Patrioty v České republice a v evropských volbách?

V napjatém očekávání a připraveni tvrdě pracovat pro správnou věc, kterou je podle nás sjednocení vlasteneckých sil v naší zem, skutečná, EUrealistická politika, orientovaná na CZEXIT, zaměřená na zavádění prvků přímé demokracie, obrany ČR před masovou imigrací, islamizací a afrikanizací. Jedny ze zásadních bodů našeho programu budou referendum o vystoupení z NATO a ukončení nesmyslných protiruských sankcí.

Zákládajícími členy nového hnutí jsou vaši bývalí kolegové z regionálního klubu SPD Moravskoslezského kraje. Čím se budete zásadně lišit od SPD?

Tím, že začneme skutečně plnit program, za který jsme byli navoleni a budeme daleko jasnějším hlasem jak ve vnitrostátních, tak mezinárodních otázkách. My máme jasno jak o CZEXITU, tak o NATO i o řešení mnohých palčivých sociálních problémů, které dnes vypadají jako neřešitelné.

Do jaké časti politického spektra bude vaše strana patřit? Kdo je vaším voličem?

Ti, kteří skutečně podporují myšlenku přímé demokracii , ví, že si nemusí hrát na dnes již neplatné pravolevé dělení světa. Dnes se politické strany dělí hlavně na probruselské a pronárodní, na probyrokratické a prokorporátní anebo na prodemokratické a prolidové. Dnes opravdu není čas hašteřit se o levicovost, či pravicovost, když jde o život. Na tyto jinak pro mnohé zásadní otázky si musí lidé jednoho dne odpovědět sami, tak jako ve Švýcarsku anebo Lichtenštejnsku, protože dokud o nich jednoho dne nerozhodne dlouhodobě přímo lid, budeme se takto hašteřit neustále. Lidé sami se musí rozhodnout poté, co si uhájíme své hranice, národní a kulturní svébytnost, jakým státem chceme být, osobně věřím, že rozhodne postupná, přímá volba pro malý, ale v základních povinnostech silný a efektivní stát, minimalisticky zasahující do životů každého z nás a našich rodin, poctivě chránící naše práva a budoucnost.

My jsme orientovaní na vlastenecky smýšlející voliče, kteří se nebojí vzít do rukou svůj vlastní život pomocí metod přímé demokracie. Velmi si vážíme drobných živnostníků, které považujeme za sůl této země, protože sami sebe zaměstnávají a po státu prakticky vůbec nic nechtějí. Zároveň budeme důsledně chránit práva zaměstnanců, kteří jsou zejména ve velkých nadnárodních koncernech vystaveni u nás doma zacházení, které by si jejich koncernové „matky“ nedovolily u sebe doma ani navrhnout. Oslovíme voliče, kteří již nechtějí, aby jejich vlast legitimizovala válečné zločiny NATO, ty naše spoluobčany, kteří vědí, že se nikdy nekonala žádná anexe Krymu, ale jen a pouze dobrovolné připojení samostatného Krymu k Ruské federaci na základě legitimního využití ústavy obou zemí a poctivě provedeného referenda. Ty, kteří si nepřejí válku s Ruskem a jsou imunní vůči dnes státem a prostřednictvím „veřejnoprávních“ médií podporovanému protiruskému rasismu a xenofobii. Ty, kteří mají plné zuby lží našich protiveřejnoprávních a korporátních médií a přejí si nejen objektivní informace, ale také svobodu vyjadřování jak v tom skutečném, tak v tom virtuálním světě na sociálních sítích. I proto jsme všichni tři poslanci našeho hnutí Jednotných s radostí podepsali zákon pana Václava Klause mladšího proti cenzuře na sociálních sítích.

Jaké procento voličů SPD hodláte přetáhnout do strany Jednotní?

Vzhledem k poslednímu vývoji v SPD a uvolňování dalších informací o propojení špiček SPD na státní a EU dotace, včetně obchodů spojených s poskytováním služeb pro NATO, odklánění mnohamilionového majetku do zahraničního fondu na Slovensku, jsme přestali považovat SPD za skutečnou vlasteneckou alternativu. Takto se skutečně vlastenecká a protibruselská alternativa nechová. Také dosazování kádrů z ČSSD, TOP09 a ODS na místa předsedů regionálních organizací místo úspěšných a členskou základnou podporovaných prověřených patriotů i následná netransparentní tvorba kandidátky do EP bez demokratických vnitrostranických primárek nás vedla ke snaze otevřít čistě vnitrostranickou debatu.

Odpovědí na naše vnitrostranické dotazy bylo prakticky okamžité zrušení naší krajské organizace se všemi dnes již známými následky. Považujeme dnes za svou povinnost přesvědčit maximálně možný počet voličů vlastenecké scény, aby po svých lídrech požadovali transparentní a ověřitelné chování a rozhodování. Tím si všichni, jak my volení zástupci, tak voliči, usnadníme budoucí rozhodování. Nepochybuji o tom, že každý vlastenecky orientovaný volič, který bude mít odvahu hledat pravdu, tak ji i také i nalezne, protože ověřitelných informací je dostatek a poté bude voličů falešné alternativy opravdu dramaticky ubývat.

