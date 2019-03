Se svojí vizáží na ruského vojáka nevypadám. „Český domobranec“ odpověděl na obvinění

Podle obžaloby muž v březnu roku 2015 opatřil tranzitní vízum do Ruska. Později v dubnu letěl do Rostova na Donu, odkud dále pokračoval autobusem do ukrajinského Doněcku, kde byla v tu dobu fronta mezi Ukrajinou a takzvanou Doněckou lidovou republikou.

„Na Ukrajinu jsem jel ze tří důvodů. Rád cestuju, projel jsem přes třicet zemí, je to kraj mé manželky. Chtěl jsem ho poznat a jel jsem tam na pozvání svého kamaráda Andreje Uchova. Vím, že to byla špatná doba, ale nakonec jsem jel,“ uvedl před soudem Eštu.

Vůbec poprvé v historii začal pardubický krajský soud řešit obvinění z terorismu. Podle obžaloby se desátník chrudimského výsadkového praporu Erik Eštu zapojil do bojů na straně Doněcké lidové republiky.https://t.co/zXfKUJx8o2 — Pardubický deník (@denikpce1) 26. března 2019

​Jeho koníčkem a vášní je prý vše, co se týká vojenství. Doma má sbírku uniforem, kterou si cení na více než milion korun.

© Sputnik / Olesja Potapova Český voják u soudu. Bojoval na Donbasu

Podle údajů ze spisu se přidal k ozbrojené Republikánské gardě Doněcké lidové republiky a nosil její uniformu. Po dobu čtyř týdnů, až do 5. května 2015 držel údajně stráž v zákopu na frontě, věnoval se údržbě zbraní, vykládání materiálu a střežil vjezd do tržiště, kde vojáci bydleli.

„Vzal jsem si ruskou uniformu, k tomu jsem si na místě koupil nášivky. Takhle jsem s Andrejem prošel město, ale na frontu jsem se nedostal, ani by nás tam nepustili, navíc nedůvěřují cizincům a se svojí vizáží na ruského vojáka nevypadám. Neměl jsem v úmyslu tam bojovat, to bych tam nejel na tak krátkou dobu,“ dodal.

Soud však obdržel fotografie a videa, na kterých obviněný pózuje se zbraněmi a střílí z kalašnikova. Podle jeho slov však žádnou ze zbraní nepoužil v boji.

„Zbraň jsem si vyzkoušel v rozvalinách jednoho sklepení, vystřílel jsem tři zásobníky, a to pouze jednou. V Čechách se s kalašnikovem moc střílet nedá,“ řekl.

Podle obžaloby před pardubickým soudem je to terorista - prý se zapojil do bojů na straně proruských povstalců na Ukrajině. Erik Eštu tvrdí, že se na cestě za poznáním vyfotil se zbraněmi a v uniformě povstalců na památku. Stalo se v roce 2015 před jeho vstupem do armády. pic.twitter.com/qvnZ19NVdH — ČT Severovýchod (@CTSeverovychod) 26. března 2019

​Podle obžalovaného však nebyla důvodem návštěvy Doněcku účast v boji.

„Nejsem příznivcem žádné strany občanské války na Ukrajině, nejsem do politiky. Byla to ode mě hloupost, ale chtěl jsem mít zajímavá videa, proto jsem si půjčil i zbraně,“ vysvětlil obžalovaný.

Poté se vrátil zpět do České republiky, protože mu končila platnost víza.

To, že byl Ešta v Doněcku, se zjistilo později, když už byl služebně zařazen do 43. výsadkového praporu v Chrudimi, protože se voják o své zážitky podělil s ostatními vojáky.

© Sputnik / Valery Melnikov V Radě hovořili o „kosmických“ ztrátách ukrajinské armády v Donbasu

Obviněný voják může za zločin teroristického útoku dostat 12 až 20 let, a dokonce i výjimečný trest.

„Jeho budoucnost v Armádě České republiky se bude odvíjet od výsledku soudního rozhodnutí,“ uvedla Magdalena Dvořáková z tiskového oddělení Generálního štábu Armády České republiky.

Ozbrojený konflikt na Donbasu trvá téměř pět let. V dubnu 2014 zahájily ukrajinské orgány vojenskou operaci proti DLR a LLR, které po státním převratu vyhlásily nezávislost na Kyjevu. Na jaře roku 2018 se změnil formát operace, Ozbrojené síly Ukrajiny (OSU) získaly kontrolu nad její realizací.