Piráti nechtějí zvěrstva cenzury. Sami jsou připraveni cenzurovat? Kážou vodu, pijí víno?

Piráti několikrát demonstrovali, jde-li o nešťastnou směrnici EU o copyrightu. Smysl směrnice, o níž se v EU hlasovalo 26. 3., hrozí tím, že lidé již nebudou mít možnost se nadále svobodně vyjadřovat na síti. Tak to líčili piráti o 3 dny dříve na demonstraci, která probíhala na Palackého náměstí v Praze. Jaké by to ale bylo, kdyby piráti rozhodovali?

Aneb když Česká pirátská strana míní a EU mění…

„Až budeme příští volební období v Evropském parlamentu“ – lídr kandidátky pirát Kolaja nepochybuje, že piráti v květnových volbách do EU uspějí – „budeme hlídat podobná zvěrstva,“ – narážka na směrnici EU. Kolaja se na demonstraci dále také nechal slyšet, že:

„Memy se dost možná stanou minulostí […] Nebudete se moci dále svobodně vyjadřovat na internetu […] My chystanou reformu ale společně zastavíme.“

Inu společně nezastavili. Odteďka mlčeti zlato? Sbohem demokracie, sbohem volný toku informací? Cenzura na internetu?

© Sputnik / Vladimír Franta Aktivistka s transparentem „Chci svobodu – nechci cenzuru!“

Tři dny před klíčovým hlasováním evropských zákonodárců pirát Marcel Kolaja zahájil pražský mítink namířený proti předmětu hlasování; bakalář Kolaja sám aspiruje na post poslance EU. Kolaja se vyjádřil tak, že ti současní čeští europoslanci nejsou v názoru na směrnici EU jednotní. Navrhl, aby lidé posílali delegátům EP apelující maily, očividně, aby ti svůj názor na problematické články sjednotili. Pozdě bycha honit?

Pokud chce mít člověk názor, má si jej dát leda tak za klobouk či tam, kam slunce nesvítí?

Evropští parlamentáři a politici obecně by si měli uvědomit, že hlasy lidí, byť vyjadřované písemně, nejsou žádnými uměle generovanými hlasy Googlebotů. Kolaja navíc předvídá příchod ohavnějších směrnic řešících již Fake News a Hate Speech (samy o sobě špatné nejsou, dá se jich těžce zneužívat). Z výše uvedeného můžeme patrně vytušit, že si napříště v Evropě budeme moci své názory tak akorát strčit někam… Patrně to zamává s blogery, zatímco velká vydavatelství získají monopol, i ten na pravdu.

„Demokracie byla sprostě zavražděna“ (pirát Mikuláš Peksa, 23. 3. Palackého náměstí, Praha)

O detailech článků 11 a 13 promluvila „trojka“ z kandidátky pirátů do Evropských voleb 2019, jinak značně erudovaný Mikuláš Peksa. Po dešifrování jeho metafor s rakvemi a hřebíky to můžeme shrnout opět tak, že problém vyvstane už při vyhledávání libovolného obsahu na internetu, neboť bez uhrazení autorských poplatků, může na straně vyhledávače (browseru) vniknout problém. Čl. 11 předpokládá totiž tzv. daň z odkazu pro vyhledávače. V praxi by došlo k omezení citací či jejich znepřehlednění cestou zkrácení. Peksa za to ironicky děkuje evropským lidovcům, svou řeč zahájil oslovením „vážení pozůstalí“.

© Sputnik / Vladimír Franta Smuteční věnec pro konec svobody slova na internetu

Čl. 13 „kýžené“ směrnice zas hovoří o možnosti automatického filtrování obsahu. Již by nebylo možné nahrávat na sociální sítě fotografie/texty, které by automatické roboty nevyhodnotily jednak jako původní (autentické), zadruhé jako neporušující autorská práva dalších stran. Peksa varuje, že roboty v našich časech nepracují bezchybně, že by se tudíž napáchalo patrně více škod než užitku.

Na mítinku na Palačáku řečnila i Amelia Andersdotter, bývalá pirátská europoslankyně ze Švédska, poslanec Mikuláš Ferjenčík, Roman Kříž za svobodné, hlavně pak ruský pirát Alexandr Isavnin z Pirátské strany Ruska!

Zatímco Ferjenčík upozornil na to, že se 23. 3. 2019 obdobně demonstrovalo i v Ústí nad Labem, v Brně a Olomouci, a že směrnice bude mít dopad především na běžného uživatele internetu, zatímco internetoví giganti se s důsledky směrnice jistě obstojně popasují, pirát z Ruska si udělal politický PR velmi jednoduše, když v zásadě řekl (parafrázujeme, zjednodušujeme): „Přece to tu nechcete mít jako v Rusku!“

Když reportér Sputniku pozoroval všechny tyhle „piráty“ z různých koutů světa a našich regionů, před nimiž by se žádný přepadený nerozklepal, rozhodl se oslovit poslance Ferjenčíka. Když už jde pirátům o korektnost na internetu, o pravdu, o sdílení, odkazování a eliminaci strojového filtrování obsahu, chtěli jsme vědět, zda by byl Ferjenčík tak hodný a poskytl Sputniku ČR interview. Zajímalo by nás, zda prosazování pokročilé digitalizace dat občanů nakonec nepovede ke skutečnému pirátství – k hromadnému zcizování identity lidí. Tedy, kam až pirátské inovace – ano, kam až pirátské inovace – ne. Dlužno říci, že pirát byl silně zaskočen už jen podávanou vizitkou. Zprvu se jí nechtěl ani dotknout.

© Sputnik / Vladimír Franta Panoráma demonstrace na Palačáku

Co následovalo, se již podobalo hollywoodskému dobrodružnému filmu o pirátech ve výslužbě. Pirátský poslanec Ferjenčík nejprve upadl do chvilkového kataleptického stuporu, kdy se mu pohybovaly pouze rty. Do hluku demonstrace šlo jen tušit, co Ferenčík vlastně polohlasně odpovídá. Znělo to, jako že „se musí (Ferjenčík) poradit, že se to (žádost o rozhovor) musí prodiskutovat, že se k tomu musí vyjádřit…, že to musí někdo schválit, že to musí někdo posoudit, že to jen tak nebude, abyste snad radši napsali, nebo radši ani nepište (nejlepší myšlenky/dotazy jsou ty nenapsané)…“ – inu rétorika jak za ČSSR!

Nejsme žádní Googleboti!

Reportér Sputniku Ferjenčíka požádal, aby si vizitku ponechal, že se nemusí bát, že reportér Sputniku není žádný Googlebot... Ferjenčík neochotně slíbil, že se nám možná piráti ozvou (před hlasováním o směrnici v EU). Tak se tedy neozvali. Jen v EU poslanci hlasovali. Hádejte jak! Přesně tak, jak piráti nechtěli. Ale co oni vlastně chtějí?

Epilog: Je tahle zpráva fake news? Jen doufáme, že po nás piráti nebudou chtít autorské poplatky, že jsme je tu takhle dílem citovali. Lidovky.cz z 26. 3. 2019 přišly s tímto titulkem: Evropští poslanci schválili kritizovanou reformu ochrany autorských práv, Česko by ji mělo zavést do dvou let. Za Sputnik ČR jen dodáváme – „Amen!“.

