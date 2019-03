Expartnerka Nekonečného promluvila o nemoci showmana: Do smrti jsme to spolu nedoklepali

Uvádí se, že zřejmě jedním z mála lidí, kteří o Danovi věděli, jaký skutečně byl, je jeho expřítelkyně Zuzana Kardová, která s ním prožila 19 let. Před pěti lety se však rozešli.

„Víte, to už nešlo dál, asi bych se zbláznila. Dan žil naplno a nic nerespektoval. Musela jsem před pěti lety od něj odejít, i když Dan vždycky říkal, že to spolu doklepeme do smrti. Nedoklepali,“ svěřila se Kardová portálu Blesk.

Podle jejích slov zpěvák léta trpěl epileptickými záchvaty.

„Bohužel se neléčil léky, co měl předepsané od lékaře. Jel si svou. Myslím, že za jeho smrtí bude hodně alkoholu,“ prozradila detaily bývalá přítelkyně Nekonečného.

Podotýká se, že nikdo nevěděl, jak zpěvák zemřel. Policie si je jistá, že k násilné smrti nedošlo.

„Kriminalisté na místě nezjistili známky cizího zavinění, přesnou příčinu úmrtí určí až soudní pitva,“ informovala policejní mluvčí Andrea Zoulová.

Showman, zpěvák a tanečník, který byl posedlý brazilskými tanečnicemi, zemřel v úterý ve věku 52 let. Tělo českého zpěváka v jeho domě nalezli zdravotníci.