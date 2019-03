Stát chce uplácet rodiče, aby očkovali své děti?

Česká vláda přišla s nápadem, jak přemluvit rodiče k očkování dětí. Za smrt dítěte nebo těžké zdravotní komplikace stát zaplatí finanční náhradu. Je to adekvátní?

Očkovat nebo neočkovat? Tuto otázku si pokládá pořád více českých rodičů. Lékaři a stát jsou z toho špatní. Proto vláda Andreje Babiše vymyslela garanci, která má přesvědčit váhající odpůrce vakcinace. Přesvědčí je ale?

Stát by mohl odškodňovat rodiče a další blízké, kterým po povinném očkování zemře dítě či bude zvlášť závažně poškozeno. Návrh zákona už schválila vláda. Výše odškodnění za újmu po povinném očkování se bude řídit občanským zákoníkem. V případě uznání nároku, pokud chybu neudělal lékař či výrobce, peníze poškozenému vyplatí ministerstvo zdravotnictví.

„Máme velmi pesimistickou variantu, která počítá s nějakými 100 miliony korun, já věřím, že je to maximální hodnota. My dnes nedokážeme říci, kolik je dnes takových případů, podle odborníků jsou to spíše případy v řádu jednotek,“ řekl médiím ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V ČR jsou děti povinně očkovány proti devíti nemocem, včetně nepovinných vakcín je to ročně milion dávek. Povinnost vysvětluje ministerstvo ochranou zdraví celé společnosti. Proti infekci jsou v případě vysoké proočkovanosti chráněni i ti, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou. Tato hranice je u každého onemocnění jiná.

Je zde také druhá strana. Názory na prospěšnost očkování se liší. Roste počet rodičů, kteří děti očkovat nenechávají nebo ho odkládají do vyššího věku, protože je považují za nebezpečné. Závažné nežádoucí účinky ale podle odborníků prý nejsou prokázány.

Sputnik k situaci získal komentář lékaře a lídra kandidátní listiny České suverenity pro volby do Evropského parlamentu Davida Ratha.

„Jde o správný princip, kdy v případě, že stát ukládá občanům nějaké povinnosti, tak současně musí odpovídat za případné škody tímto způsobené,“ říká bývalý ministr zdravotnictví k zákonu o odškodňující rodiče a další blízké, kterým po povinném očkování zemře dítě či bude zvlášť závažně poškozeno.

Známý politik si myslí, že by takový zákon mohl přesvědčit rodiče, aby své děti očkovali. Také je toho názoru, že kvůli finančnímu postihu bude stát přistupovat k vakcínám pečlivěji. „Možná to některé rodiče trochu uklidní a řeknou si, že když je stát ochoten platit za komplikace, tak určitě budou nastávat skutečně jen ve velkém minimu případů, navíc stát si bude lépe hlídat bezpečnost vakcín,“ míní Rath.

Jak bylo uvedeno, mezi rodiči se rozmáhá názor, že očkování je škodlivé. Roste počet rodičů, kteří odmítají své děti očkovat. Zeptali jsme se proto respektovaného experta, co si o tom myslí.

„Rozumné to není. Ohrožení nemocí a jejím průběhem je mnohem vážnější a hlavně častější než možné komplikace vakcinace. Navíc neočkovaní lidé ohrožují zdraví ostatních, kteří buď očkováni být nemohou ze zdravotních důvodů, nebo vakcína u nich dostatečně nezabere,“ říká lékař.

Na závěr jsme se pana Ratha zeptali, jestli se během své praxe setkal s tím, že by rodiče odmítali pro své děti očkování? „Nejsem dětský lékař, u dospělých jsem se s podobnými tendencemi setkal jen minimálně,“ říká MUDr. David Rath.

