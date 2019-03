Poláci opět nezklamali, na Frýdlantsku kradou traktory

Starosta Habartic, města ležícího přímo na hranicích s Polskem, uvedl, že by uvítal, kdyby byla policie razantnější.

„Chodí k nám Poláci tipaři. Dělají, že jsou turisté, batůžek, svačina, ale přitom mají mobily a fotí, co by stálo za zcizení. Tip pošlou zlodějům a v noci si pak pro to někdo přijde. Dělo se to i vedle v Německu, ale tam policie proti tipařům zakročila. Tvrdě kontrolovala doklady, kdo je neměl, dostal pokutu. Tak dlouho ty důsledné kontroly dělali, až teď mají klid. U nás ta represe chybí,“ řekl starosta Habartic Stanislav Briestenský.

© Foto : Natalia Zyto. Radio ZET Rozhořčené protesty pokračují. Demonstrující polští farmáři zapálili pneumatiky (FOTO)

Policie však uvedla, že by si farmáři měli své stroje více hlídat.

„Často zjistíme, že třeba ukradená zemědělská technika nebyla ani zamčená, ani v garáži, ani v ní nemají GPS nebo kameru, prostě nic. Je hlavně věcí majitelů udělat vše pro to, aby možnost krádeže co nejvíce eliminovali. To ovšem neznamená, že bychom nespolupracovali i s polskou policií a ty případy neřešili,“ uvedl vedoucí územního odboru Policie České republiky Kurt Malina.

Na Frýdlantsku se však objevily i další problémy. „Před dvěma měsíci nám někdo otrávil pět krav v Předláncích. U všech byly zjištěny vysoké dávky močoviny. A nejsme sami, dochází tu i k úhynu ovcí, koní nebo koz také u jiných zemědělců,“ popsal ekonom Grainu Vojtěch Sejkora.

Ředitel Krajské veterinární správy Roman Šebesta se však domnívá, že zvířata nejsou tráveny záměrně.

„Zvýšená močovina spíš ukazuje na to, že zvířata nebyla správně krmena, je to špatnou senáží. Neumím si představit, že by dnes někdo sháněl močovinu a trávil s ní dobytek,“ uvedl Šebesta.

Zkušenosti obcí potvrzují i samotní veterináři, kteří uvádí, že bohužel se takové chování stává trendem a hodně chovatelů se snaží takovýmto způsobem ušetřit. „Máme případy, kdy uhynulé kusy chovatelé zapírají nebo je potají zahrabávají, je to trestuhodné. Bohužel, pokuty jsou takové, že nejsou pro dotyčné žádnou výstrahou,“ dodal Šebesta.