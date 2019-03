Při noční dopravní nehodě na Slovensku zemřel český řidič

Podle televize Joj na místě zasahovalo osm hasičů, záchranáři a policie.

„Důležitý tah ve směru na hranice s Maďarskem byl na několik hodin neprůjezdný,“ uvedla televizní stanice.

Polský 43letý řidič převážel maso, televizi vypověděl, že česká dodávka se najednou objevila v protisměru a on už nestihl reagovat.

Slovenská policie ale tvrdí opak, podle ní do protisměru vjel řidič kamionu.

„Podle dosavadního objasňování k nehodě došlo tak, že řidič kamionu v pravotočivé zatáčce přejel do protisměru a nastala čelní srážka s dodávkou,“ oznámila Novinkám mluvčí policie Banské Bystrice Petra Kovačiková.

Hasiči vyprostili tělo českého řidiče a lékař už pouze konstatoval smrt.

„Řidič utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ uvedli záchranáři. Přesná příčina nehody se stále zjišťuje. „Na místě byli přítomni znalci z odboru dopravy a odboru zdravotnictví. Vyšetřovatel už začal v případě trestní řízení pro podezření z přečinu usmrcení,“ uvedla na závěr Kováčiková.

