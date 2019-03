„Rusové mají Čechy obzvláště rádi.“ Student z Moravy okouzlil Petrohrad

Svou volbu ruštiny na gymnáziu, kde se mimo jiné vyučuje angličtina a němčina, vysvětlil Antoš zájmem o odlišné písmo a neobvyklým jazykovým záměrem. Prvním povinným jazykem byla pro něho angličtina. „Ruštinu jsem si zvolil, protože se mi už od prvního okamžiku líbilo, že jednak je to slovanský jazyk, takže je tam podobnost a samozřejmě to, že se píše jiným písmem a mají azbuku. Tehdy jsem nevěděl, jak moc mě to bude bavit a jak se jí budu intenzivně věnovat.“

Podotknul také, že v poslední době zájem o ruštinu hodně stoupl, což nebylo tak tradiční: „Před 6 lety, kdy jsem se začal rusky učit, to byla velká neznámá, protože ji neměl každý student a mě vždycky bavilo učit se to, co umí málo lidí,“ vysvětlil maturant. Ke svému jazykovému studiu dodal, že anglický umí povrchně, protože se s angličtinou nesetkává často: „Je to taková spíše nutnost, zatímco studium ruštině je pro mě radost.“

Rychlá a úspěšná studia

Podporu ve svém studiu ruštiny získal Vojtěch Antoš na gymnáziu. První iniciativou podle mladíka byla jeho učitelka ruštiny, která mu v prvním ročníku jazykového studia nabídla, aby se zúčastnil soutěže Puškinův památník. Antoš poznamenal, že jeho škola v tom má dlouholetou tradici a samotná soutěž Puškinův památník se koná nepřetržitě po dobu 53 let.

„Na Puškinův památník jsem jel, když jsem měl ruštinu 7 měsíců, ani jsem pořádně neuměl písmenka, ale poštěstilo se a hned první rok jsem se umístil v kraji na prvním místě a postoupil jsem do Prahy. Tam jsem měl velkou radost, protože jsem dostal mimořádné ocenění, když se moje vystoupení dostalo mezi šest nejlepších v rámci republiky. Recitační soutěže jsem se účastnil každoročně od roku 2013 a letos se tam chystám taky, protože je tam úžasná atmosféra,“ dodal Antoš.

Následně se mladý Moravák zúčastnil mezinárodní olympiády v Moskvě, kde se společně s ostatními účastníky dostal mezi 150 nejlepší studentů světa. V prosinci roku 2018 se Antoš dostal na mezinárodni konferenci ruského jazyka, která se konala v Petrohradu díky tomu, že se v Praze umístil na druhém místě v konverzační soutěži v ruštině pro Čechy.

Klavírista, který píše hudbu na ruské texty

Jazyk není jediným zájmem Vojtěcha Antoše. Hraje na klavír a pořádá pravidelně klavírní koncerty, kde vyniká ruskou hudbou. Program hudebníka je už i teď dost nabitý - má 2 až 3 koncerty každý týden do konce června. Pokud pomine koncerty, rád se schází se svými přáteli, čte a cestuje a o sobě tvrdí, že je obrovský extravert.

V rozhovoru Antoš tvrdil, že když se poprvé s ruskou hudbou setkal, úplně ho uchvátila. „Mně se ruština líbí, protože je velice zpěvný jazyk a ruská hudba je fantastická. Je to jedno, jestli je to klasika od Čajkovského nebo Vladimír Vysocký , Bulat Okudžava, Alla Pugačova nebo Alexandrovci,“ okomentoval mladík svou zálibu. U Alexandrovců ho oslovuje především jejich rozmanitý repertoár a pravidelné nové písně v češtině, zejména minulý rok zpívali Lady Karneval a Macejko, což vždycky české publikum potěší.

Na svých koncertech velice často hraje Allu Pugačevou, která je jeho neoblíbenější ruskou skladatelkou a jejíž písně jsou mu velice blízké. Antoš také podotknul, že zná přes 200 jejích písní a skládá i vlastní kompozice k jejím veršům, která nejsou zhudebněné.

Pro své koncerty Antoš pokaždé vybírá jinou hudbu a to v návaznosti na to, kde vystupuje a u jaké příležitosti. Mladý muž zmínil, že příští týden hodlá vystupovat v Kroměříži na arcibiskupském gymnáziu, kde mimo jiné provede i krátkou přednášku o konferenci v Petrohradě. V červnu Vojtěch Antoš zahraje na festivalu Ruské jaro na Moravě a navíc chystá svůj sólový koncert, kde zazní jeho vlastní tvorba a nejoblíbenější ruské písně.

Na své kořeny se nesmí zapomínat

Vojtěch Antoš tvrdí, že jeho studiu prospívá i kulturní prostředí, které exponuje ruskou kulturu na Moravě. „Jižní Morava má dlouholetou tradici, že je tady spousta festivalů a svátků ruštiny, spousta vernisáží. I když člověk nemá možnost se podívat do Ruska, může zajít na tyto akce a tím pádem se setkává nejen s ruskou kulturou, ale i s tou ruštinou jako jazykem,“ řekl mladík.

Antoš dodal, že v Rusku byl již 4krát a vždycky se tam rád vrací. Ovšem studovat by chtěl spíše v Česku. Má k tomu zcela vážný argument: „Nad Ruskem jsem zatím neuvažoval, protože mi přijde, že když člověk na delší dobu vycestuje, už je to taková díra do života. Potom člověk vlastně neví, kde má ten pravý domov. Člověk neví, kam patří.“

V budoucnu se Vojtěch Antoš chce věnovat učitelství. Po absolvování Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně by chtěl učit ruštinu, dějepis a češtinu. Jako budoucí učitel už má i přesně definované cíle: „V první řadě chci, aby studenty, které učím, ruština bavila tak, jako bavila mě, aby pro ní měli nadšení a aby měli možnost se s tou ruštinou potkávat nejen ve škole 2-3 hodiny týdně, ale aby mohli jezdit na různé festivaly a v případě úspěchu se dostat do Ruska . Protože vždycky tvrdím, že kde učebnice končí, začíná praxe a oni se daleko víc naučí v praxi, když do Ruska vycestují, zkrátka mimo to školní prostředí,“ řekl Antoš.

Je o ruštinu zájem i mezi mladými lidmi?

Podle Antoše je zájem o ruský jazyk mezi mladými Čechy dost velký a to i z toho důvodu, že ruskou hudbu na českých rádiech neuslyšíte. „V poslední době se mladí lidé hodně zajímají o Moskvu, Petrohrad nebo obecně o Rusko a Sibiř, kam chtějí vycestovat. Zajímá je ruská tvorba a to neformálně. Dneska je těžké se k ruským a ukrajinským písničkám dostat normální cestou v rozhlase, nebo obecně k hudbě ze zemí bývalého Sovětského svazu. Proto si myslím, že se k tomu studenti sami rádi vracejí,“ vysvětluje student.

Zároveň v rozhovoru chtěl poslat vzkaz studentům a zájemcům o ruštinu. Podle Antoše jsou i přes kulturní rozdíly Rusové k Čechům velmi přátelští a dobře se vyznají i v českých reáliích, v čemž se mladík měl možnost přesvědčit během svých cest. „Když jsem byl v Rusku, tak na jednu stranu je to země odlišná od té naší, protože je tam kultura, kterou skoro neznáme, jsou tam památky, které jsou nám úplně cizí, ale o to víc nás uchvátí. Na druhou stranu se mi libí, že Rusové mají rádi cizince, ale Čechy mají obzvláště rádi,“ řekl maturant. Dodal také, že v Rusku mají velice rádi Prahu, znají českou kulturu a české umělce, zejména Ivana Mládka, Karla Gotta, nebo i historické lokality jako Karlštejn a znají Kutnou Horu.

