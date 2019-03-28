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08:42 28. března 2019
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    Český hokejista Jakub Kovář

    Nečekané rozuzlení! Jakub Kovář bude i nadále hrát v Jekatěrinburgu

    © Sputnik / Alexej Kolčin
    ČR
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    Český brankář Jakub Kovář, který napsal na svém Instagramu, že odchází z hokejového klubu Avtomobilist, se rozhodl zůstat v týmu, o čemž se praví na úředním webu hokejistů z Jekatěrinburgu.

    Kovář má s klubem dvouletou smlouvu.

    Český brankář přišel do Avtomobilistu podruhé v roce 2017. V minulé sezóně KHL hrál v 50 utkáních, v kterých odrazil 93,9% střel na bránu a v osmi hrách chytil všechny.

    Avtomobilist se dostal z prvního místa ve Východní konferenci do play off, ve kterém došel do čtvrtfinále.

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    😉Доброе утро, болельщики! У нас отличные новости! . . . ⚡️Якуб Коварж остается в “Автомобилисте” еще на два года! Якуб Коварж продолжит защищать ворота нашей команды. Контракт рассчитан на два года. Голкипер родился 19 июля 1988 года в Писеке, рост 185 см, вес 90 кг, воспитанник HC Pisek. После родного клуба Якуб продолжил карьеру в соседнем HC Ceske Budejovice. В 2006 на драфте НХЛ вратаря выбрала Philadelphia Flyers, и через год Коварж отправился за океан, где выступал за команды юниорской лиги OHL - Oshawa Generals и Windsor Spitfires. В 2008 Якуб вернулся в Чехию и пять лет отыграл за HC Ceske Budejovice. В сезоне 2012/13 Коварж стал лучшим в Экстралиге и по коэффициенту надежности, и по проценту отраженных бросков. На следующий год вратарь дебютировал в КХЛ в составе «Автомобилиста».В сезоне 2014/15 Якуб принял участие во всех матчах команды (60 – в регулярном чемпионате и 5 – в плей-офф). Сезон 2016/17 провел в «Северстали», а затем вновь вернулся в Екатеринбург. В этом году он установил рекорд КХЛ по количеству побед за сезон среди вратарей - 43 победы в 59-ти матчах. В десяти из них Коварж не пропустил ни одной шайбы. Сезон он закончил с коэффициентом надежности - 1, 806. Всего за наш клуб Якуб провел 272 матча, 30 из которых – «на ноль». Коварж неоднократно вызывался в чешские сборные разных возрастов, участвовал в Евротуре, Чемпионате мира и Олимпийских играх. Бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2006, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (2011, 2012). Участник Матчей звезд КХЛ 2014 и 2019.

    Публикация от ХК «Автомобилист» (@hcavtomobilist)

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    Štítky:
    Jakub Kovář, sport, hokej, Česká republika, Rusko, KHL
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