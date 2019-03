Nečekané rozuzlení! Jakub Kovář bude i nadále hrát v Jekatěrinburgu

Kovář má s klubem dvouletou smlouvu.

Český brankář přišel do Avtomobilistu podruhé v roce 2017. V minulé sezóně KHL hrál v 50 utkáních, v kterých odrazil 93,9% střel na bránu a v osmi hrách chytil všechny.

Avtomobilist se dostal z prvního místa ve Východní konferenci do play off, ve kterém došel do čtvrtfinále.