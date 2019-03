Terorista? Českého vojáka soudí za návštěvu Doněcku

To je fofr. Sotva začal letošní rok a Česko má už před soudem dalšího teroristu. Tentokrát je z terorismu obviněn bývalý příslušník chrudimského výsadkového praporu. Desátník Erik Eštu měl údajně bojovat proti ukrajinské armádě. Proto je terorista.

Eštu vypověděl, že do občanské války na Ukrajině se zapojit nechtěl. Řekl, že tam jel, aby poznal zemi, odkud pochází jeho manželka. Navštívil tam i kamaráda, kterého poznal v Praze. Na frontu se podle výpovědi vůbec nedostal, protože tam byly hlídky, které je s kamarádem na bojové území nepustily.

Obžaloba ale vojáka obviňuje, že působil v Republikánské gardě Doněcké lidové republiky. Mezi jeho činnosti patřila stráž v zákopu na frontě, údržba zbraní, vykládání materiálu a stráž u vjezdu a výjezdu z tržiště, kde byli vojáci gardy ubytovaní. Muž se podle obžaloby účastnil také ostřelování protivníků Doněcké lidové republiky, což mohlo zejména občanům Ukrajiny, vojákům sloužícím kyjevskému režimu, způsobit zranění či smrt.

Sputnik o celé záležitosti pohovořil se Stanislavem Mackovíkem, bývalým poslancem KSČM a členem sněmovního výboru pro obranu.

„Neznám obsah spisu a informace mám pouze z médií. Těžko hodnotit skutečnou podstatu téhle kauzy. Spíše je ale zarážející, že nemalé části českých politiků, vyšetřovatelům a možná i soudcům nevadí otevřená podpora jiných osob Porošenkova diktátorskému režimu na Ukrajině. Porošenkův režim se opírá o fašisty a nemá problém velebit fašistické symboly a zločince z minulosti. Obdivovatelé fašismu v ČR ztrácí v posledních letech respekt před zákonem. Česká knihkupectví jsou zaplněna rádoby historickou literaturou, kde je adorována technika a lidé Waffen SS. Pomníky rudoarmějců užiteční idioti opatlávají barvou a jiní ideologičtí exhibicionisté se vehementně domáhají stavby pomníků pro bojovníky třetí říše. Evropa hnědne, protože to nevadí především těm, kteří se rádi ohánějí podporou spravedlnosti a lidských práv. Ve skutečnosti se práva a svobody účelově ohýbají podle potřeb a zájmu mocných. <…> Pravda je to, co nám vnucují. Bohužel řada našich občanů se stala strávníky téhle mediálně politické kaše. Soudní proces s vojákem ukáže, zda už je naše soudnictví ‚zmáknuté‘ cizím vlivem stejně, jako tomu je u části vyšetřovatelů a státních zástupců. Asi ne nadarmo byla řada lidí z výše uvedených složek našeho státu na ‚zkušené‘ v USA,“ nekompromisně říká známý politik.

Díky soudu nad vojákem, který měl údajně pomáhat doněckému lidu, vyvstává otázka, jestli celá situace není absurdní. Jak je možné obviňovat někoho, kdo chrání civilisty před cílenou likvidací, z terorismu? Podle bývalého poslance je absurdnější, že prokazatelní váleční zločinci se stále snaží hýbat světem. Určují, kdo je hodný demokrat a kdo zločinec.

„Žijeme v zemi, kde si pravice za posledních třicet let vytvořila mnohé hrdiny z vrahů a teroristů. Mašíny počínaje a únosci letadel konče. Pak se nedivte, jak ideologicky a trestně právně se v takové zemi přistupuje ke komukoliv, kdo nejde s davem. Navíc zde ortodoxně prosazovaná nekontrolovatelná nezávislost umožňuje beztrestně kohokoliv dehonestovat, obvinit nebo šoupnout do vazby. Následky takového počínání, když se zjistí, že byl porušen zákon, tak pak platí stát z peněz daňových poplatníků. Hlavní organizátoři takových ‚přešlapů‘ zůstávají bez trestu a můžou to klidně opakovat! Systém ovládání společnosti prostřednictvím strachu z nekontrolované moci se osvědčuje. Určitá skupina nikým nevolených může měnit vlády nebo tlačit na premiéry. Proto je otázkou, jaké důkazy jsou ve spisu, aby obviněnému byl prokázán terorismus. Pochybuji, že naši zpravodajci budou schopni dodat přímý důkazní materiál, když dotyčný voják neupoutal jejich pozornost v době, kdy nastupoval do naší armády! Nicméně je to pro rusofoby mediálně aktivní téma, které se bude dlouho hrát,“ domnívá se odborník.

„Západ si každý rok připomíná vítězství nad fašizmem. Pro dosažení politických, vojenských a ekonomických cílů ale v poválečném období otevřeně podporoval fašistický režim Augusta Pinocheta v Chile. Později v rámci operace Cyklon podporoval ‚svaté bojovníky‘ v Afghánistánu a jejich deriváty v Čečensku. V současnosti se neštítí toho využívat takové sluhy, jako je Porošenko. Pro virtuální demokraty ze Západu nebyl ani problém napomáhat řezníkům IS* třeba v Sýrii. Domnívám se, že genocida vlastního obyvatelstva, kterou dělá současné ukrajinské vedení, je podle mezinárodního práva zločin. Těch absurdit je tolik, že se člověk přestává divit, jak té hydře nerozumu roste chuť. Spravedlnost bývá slepá, tak uvidíme, co nám tahle průlomová kauza s vojákem ukáže,“ myslí si Mackovík.

Z toho může vyplývat, že náš stát neměří stejným metrem. Vždyť Češi, kteří bojovali v ozbrojených skupinách kyjevské vlády, před soudem nikdy nevstanou. To je stoprocentně jasné. Český politik má pro to vysvětlení.

© Sputnik / Olesja Potapova Český voják u soudu. Bojoval na Donbasu

„Česká republika je členskou zemí vojenského uskupení NATO . NATO se potřebovalo vojensky přiblížit k Moskvě. Surovinové bohatství Ruska je stále lákavou motivací jej ovládnout. Výsledkem Majdanu je skutečnost, že na Ukrajině už existuje početná vojenská síla aliance, která stále narůstá. Z ukrajinsko-ruských hranic do Moskvy to je necelých 460 km! Společné cíle spojují a je těžké si představit, že by kterýkoliv stát aliance chtěl trestat své občany, kteří jsou namočeni do operace na zatažení Ukrajiny do podřízenosti NATO. Dvojí metr se v rámci ‚západních hodnot‘ používá zcela běžně. NATO bezostyšně vedlo a vede války bez mandátu RB OSN. Rusku přitom přidrzle vyčítá jeho angažovanost třeba v Sýrii, kde je ale na základě vzájemné rusko-syrské smlouvy. Případní Češi bojující za Porošenkovy kšefty před žádným soudem nebudou, dokud naše zahraniční politika bude politikou nesvéprávné marionety,“ říká expert.

Případ Erika Eštu vybízí k otázce. Proč by Češi jezdili do Doněcku pomáhat místním obyvatelům? Podle známého politika je to přirozená věc.

„Na Porošenkovu Ukrajinu jezdilo a jezdí množství lidí z celého světa, kteří chtějí válku s Ruskem. Hodně z válečných dobrodruhů má za sebou působení v Čečensku. Jsou stále součástí bojových skupin, které prudí na hranicích s DNR a LNR. Doněck a jiná místa byla za svoji nepoddajnost Kyjevu bombardována a odstřelována ukrajinskou armádou a bataliony tamějších zbohatlíků. Pokud se v naší zemi najdou lidé s ochotou nosit na uniformě symboliku fašistické lůzy, tak se jistě najdou i lidé, kteří neztrácí paměť o fašismu. ČR má své ‚zástupce‘ určitě na obou stranách konfliktu. Tamní lidé žijí v ‚zamražené‘ válce, která je vyčerpává. Váží si proto každé skutečné pomoci,“ říká Mackovík.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

