Hrozba teroristického útoku v ČR? Expert uvedl, proč nešířit zprávu o zadržení teroristů

„Určitě není běžné, že by každý den Policie ČR zadržela lidi nebo kohokoliv, kdo je podezřelý z terorizmu. Na druhou stranu to není až tak nezvyklé. Je potřeba říct, že ne vždycky se takové případy medializují. Kdyby to nemedializovalo rakouské ministerstvo vnitra, tak by o tom možná ani policie a ministr Hamáček nemluvili. Policie samozřejmě nemá žádnou zákonnou povinnost, aby o tom informovala občany,“ řekl bezpečnostní poradce pro Sputnik.

Původním zdrojem události byly agentury APA a DPA, které citovaly slova rakouského ministra vnitra Herberta Kickla . Následně Policie České republiky zveřejnila informaci o zadržení a umístění do vazby dvou cizinců svém twitterovém účtu.

Portál tv.nova.cz s odvoláním na německé generální státní zastupitelství uvedl, že dvaačtyřicetiletý Iráčan sympatizoval s teroristickou organizací Islámský stát (IS)* a připravoval společně s několika pomocníky útok na vysokorychlostní vlaky na trase Mnichov-Norimberk a poškození kolejí mezi nádražími v Berlíně. V obou případech nedošlo k žádným lidským obětem.

K činnosti české policie se vyjádřil ministr vnitra Jan Hamáček, který pro portál novinky.cz řekl, že policie postupovala na základě evropského zatýkacího rozkazu v rámci mezinárodní policejní spolupráce.

© Fotolia / Dianaduda Terorista? Českého vojáka soudí za návštěvu Doněcku

Generál Šándor také podotknul, že postoj Policie ČR je rozumný, protože v tuto chvíli policie nemůže znát všechny souvislosti cesty cizinců do Prahy, a tudíž by byla vystavena otázkám potenciální hrozby terorizmu na území ČR. Podle odborníka by bylo tento případ obtížné jednoznačně komentovat, což udělal ministr Hamáček. „Je to věc politická, kdy je snaha nějakým způsobem uklidnit občany. Doufám, že je to podloženo prací tajných služeb a policie,“ doplnil Šándor.

Je okamžité zveřejnění citlivých informací na místě?

Podle bezpečnostního poradce se jedná o úspěšnou práci českých orgánů a je vhodné to oznamovat veřejnosti. Nicméně je potřeba uvažovat o objemu informací a způsobu jejich zveřejnění.

„Informovat občas veřejnost je potřeba, aby (lidi -pozn.) věděli, že jsou také i úspěchy v boji s terorizmem, které nejsou tak malé. Je otázka, zda by to mělo být téměř online a zároveň nemusí být úplně všechno zveřejněno o zadržených lidech. V tuto chvíli mi to nepřijde úplně ideální. Na druhou stranu bych to úplně nezatracoval,“ prozradil odborník. Šándor také doplnil, že podle něho policie ČR dělá dobře, že o tom, co se stalo, nemluví.

Sputnik také ověřil u bezpečnostního analytika, jaký je další postup orgánů v podobných případech. Podle Šándora, pokud je extradiční doba delší, zpravidla by měl soud umístit zadrženou osobu do vazby, a to na základě určitého rozhodnutí.

„Policie a statní zástupci mohou zadržet někoho na dobu 72 hodin. Pak ho musí propustit nebo pak musí následovat vazba. Záleží na tom, kam se člověk vydává, jaké máme vztahy s tou danou zemí včetně dohody o výměně. Pokud o ně Rakousko požádá, nemyslím si, že bude nějakou (delší-pozn. ) dobu trvat, že by ony (rakouské orgány- pozn.) proti tomu nedávaly nějaká odvolání, čímž by se rozhodování soudu zdrželo,“ řekl na závěr Generál Andor Šándor.

*Teroristická organizace zakázána v Rusku